Mantan Asisten Paula Verhoeven Beberkan Kelakuan sang Majikan, Perkuat Dugaan Perselingkuhan

JAKARTA - Publik terkejut dengan kabar perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Isu perselingkuhan ramai, diduga melibatkan Paula dengan seorang pria berinisial N.

Paula Verhoeven telah membantah tuduhan tersebut melalui Instagram dan meminta doa agar proses perceraiannya berjalan lancar. Namun, dalam tengah polemik ini, seorang wanita bernama Echa, yang mengaku sebagai mantan asisten Paula, membagikan pengalamannya bekerja untuk Paula dan mengungkap beberapa hal terkait majikannya itu.

Menurut Echa, selama ia bekerja, Paula selalu bersikap baik dan perhatian, bahkan sering memberikan barang-barang pribadi seperti makeup dan handbody. "Kak Paula baik banget sama aku, sering kasih barang-barang juga," ujar Echa saat dikonfirmasi oleh media baru-baru ini.

Echa juga mengaku mengenal pria berinisial N, yang dikatakan sebagai teman dekat Baim Wong. Bahkan, Echa menyatakan bahwa N dan Paula-lah yang mewawancarainya sebelum ia menjadi asisten Paula.

Echa menyebutkan bahwa Paula tampak sangat percaya pada N dan selalu meminta pendapat darinya, bahkan untuk hal-hal yang terkait pekerjaan Echa sendiri. “Yang aku lihat, Kak Paula sering banget minta pendapat Kak N tentang banyak hal, termasuk soal arahan kerja aku,” ungkap Echa.

Selama bekerja, Echa juga mengaku rutin berkomunikasi dengan N atas arahan Paula. “Aku setiap hari report ke Kak N karena Kak Paula minta begitu,” jelasnya.