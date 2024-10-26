Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dara The Virgin Alami Gangguan Hormon, Keluar ASI Meski Belum Jadi Ibu

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |07:47 WIB
Dara The Virgin Alami Gangguan Hormon, Keluar ASI Meski Belum Jadi Ibu
Dara The Virgin Alami Gangguan Hormon, Keluar ASI Meski Belum Jadi Ibu (Foto: IG Dara)
JAKARTA - Vokalis grup musik The Virgin, Dara Rizky Ruhiana, mengungkapkan kondisi psikologisnya yang tidak stabil akibat masalah keluarga. Hal ini ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Feni Rose Official.

Dara mengakui bahwa masalah ini menjadi salah satu titik terberat dalam hidupnya, terutama karena berhubungan dengan keretakan hubungannya dengan keluarga terkait masalah harta.

"Setelah mereka tahu aku merasa sakit hati, aku pikir akan dipeluk atau dirangkul, tapi malah kena lagi. Bahkan adik aku sendiri ikut menyerang aku," ucap Dara sambil menangis, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Dara The Virgin Alami Gangguan Hormon, Keluar ASI Meski Belum Menikah

Dara mengungkapkan kekecewaannya karena hasil kerja kerasnya sejak usia 16 tahun, saat ia menjadi tulang punggung keluarga, tidak bisa ia nikmati sepenuhnya. Niatnya saat itu hanya ingin membantu orang tua yang sedang kesulitan finansial setelah usaha mereka bangkrut.

"Saat usaha keluarga jatuh, aku jadi tulang punggung keluarga sejak umur 16 tahun. Jadi aku bekerja, dan sebagian royalti aku berikan ke Mama Papa," ungkapnya.

Halaman:
1 2
