6 Film yang Dibintangi Tom Holland Selain MCU

JAKARTA - Tom Holland merupakan aktor muda asal Inggris yang telah memulai karir dalam dunia akting sejak 2008, tepatnya saat ia berusia 12 tahun. Namanya semakin dikenal karena perannya sebagai Peter Parker dalam film Spider-Man milik Marvel Cinematic Universe.

Di luar kostum superhero-nya, Tom Holland juga membintangi sejumlah film dari berbagai genre. Dari drama emosional hingga film aksi menegangkan, Holland membuktikan bahwa ia mampu memerankan karakter yang beragam. Berikut adalah 5 film yang dibintangi Tom Holland selain film MCU.

5 Film yang Dibintangi Tom Holland Selain MCU

1. The Impossible (2012)

Film adaptasi kisah nyata dari keluarga yang berjuang dalam peristiwa tsunami Samudra Hindia pada 2004. Dikisahkan Maria Bennett (Naomi Watts), Henry Bennett (Ewan McGregor), dan ketiga putranya yang sedang menikmati liburan di Thailand. Namun, pada tanggal 26 Desember, ketika mereka sedang bersantai di tepi kolam renang, suara gemuruh yang mengerikan terdengar dari dalam bumi. Maria terdiam dalam ketakutan saat gelombang besar datang menghantam ke arahnya.

Dalam film ini Tom Holland berperan sebagai Lucas Bennett, putra sulung Maria. Diusia yang baru menginjak 15 tahun, Holland mendapat banyak pujian berkat akting tersebut. Ia juga mendapat 6 penghargaan atas peran tersebut, salah satunya sebagai pendatang baru terbaik dalam Empire Award 2012. Film yang menampilkan kisah tragis tsunami di Asia Tenggara ini pun mendapat rating tinggi di IMDb, sebesar 7.5/10.

2. The Devil All The Time (2020)

Merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Donald Pollock, yang berlatar dari akhir Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Berfokus pada Arvin Russel (Tom Holland) yang berada di tengah-tengah berbagai karakter misterius, seperti seorang pendeta berhati kelam, pasangan dengan niat jahat, serta kepala polisi yang licik. Arvin harus menghadapi kekuatan-kekuatan gelap yang mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya.

Tak hanya Tom Holland, film bertema horor kejahatan ini juga diperankan oleh banyak nama besar Hollywood, seperti Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Jason Clarke, Riley Keough, Mia Wasikowska, serta Haley Bennett. Aktor ternama, Jake Gyllenhaal juga menjadi salah satu produser dalam film ini.

3. In The Heart Of The Sea (2015)

Film yang diangkat dari buku sejarah maritim berjudul sama, karya Nathaniel Philbrick yang berlatar pada musim dingin tahun 1820 di New England. Mengikuti kisah kapal penangkap ikan paus bernama Essex, yang diserang oleh seekor paus raksasa. Beberapa awak berhasil selamat, termasuk Owen Chase (Chris Hemsworth) dan rekan rekannya yang terombang-ambing di lautan selama 90 hari.

Dalam film ini Tom Holland berperan sebagai Thomas Nickerson, awak kabin termuda yang masih berusia 14 tahun. Film garapan Ron Howard ini menuai beragam ulasan dari para kritikus dan berhasil menghasilkan $93 juta di seluruh dunia.

4. The Lost City of Z (2016)

Kisah nyata luar biasa tentang penjelajah asal Inggris, Percy Fawcett (Charlie Hunnam), yang menghilang saat melakukan ekspedisi untuk mencari sebuah kota misterius di tengah hutan belantara Amazon pada tahun 1920-an. Tom Holland berperan sebagai Jack Fawcett, putra sulung Percy, yang ikut serta dalam ekspedisi ke hutan Amazon. Namun, pencarian yang dilakukan bersama ayahnya itu justru dipenuhi dengan berbagai bahaya yang mengancam nyawanya.