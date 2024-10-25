Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Kartu Keluarga Tayang Perdana di RCTI Mulai 27 Oktober 2024

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:17 WIB
Series <i>Kartu Keluarga</i> Tayang Perdana di RCTI Mulai 27 Oktober 2024
Series Kartu Keluarga Tayang Perdana di RCTI Mulai 27 Oktober 2024. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Series Vision+ Kartu Keluarga akan tayang di RCTI, mulai 27 Oktober mendatang. Series produksi Screenmedia ini disutradarai dan diproduseri oleh Sukhdev Singh.

Series yang terdiri dari delapan episode ini bercerita tentang perjuangan Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang berjuang agar putranya bisa bersekolah di SMP impiannya.

Namun keinginan itu harus terkendala sistem zonasi yang membuat dia mendekati Ambardi (Dimas Anggara), seorang pengusaha batik yang berdomisili di dekat SMP tersebut.

Sri Widuri kemudian berencana menikah settingan dengan Ambardi untuk bisa mendapatkan kartu keluarga yang dibutuhkan putranya untuk mendaftar sekolah.

Menariknya, Ambardi setuju dengan rencana Sri Widuri tersebut hingga akhirnya menjalani pernikahan settingan. Namun pernikahan mereka tak semulus yang dibayangkan.

Sri Widuri dan Ambardi harus belajar hidup bersama dan beradaptasi dengan keluarga masing-masing. Belum lagi, ada orang dari masa lalu Ambardi. 

Original Series Kartu Keluarga
Series Kartu Keluarga akan tayang di RCTI, mulai 27 Oktober 2024. (Foto: Vision+)

Menariknya, berbagai masalah yang muncul justru membuat Ambardi dan Sri semakin dekat dan saling mengenal karakter mereka satu sama lain. Apakah keduanya akan jatuh cinta?

Untuk mengetahui akhir Ambardi dan Sri Widuri, Anda bisa menonton kisah mereka dalam series Kartu Keluarga yang akan tayang di RCTI, pada 27 Oktober 2024, pukul 17.00 WIB.

 

