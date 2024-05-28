Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

5 Fakta Menarik Series Kartu Keluarga, Segera Tayang di Vision+

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |17:09 WIB
5 Fakta Menarik Series Kartu Keluarga, Segera Tayang di Vision+
5 Fakta menarik seres 'Kartu Keluarga' (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Vision+ akan menayangkan series terbarunya, Kartu Keluarga, pada 31 Mei 2024. Series ini bercerita tentang ibu tunggal bernama Sri Widuri yang harus memutar otak untuk memasukkan sang putra ke SMP favorit karena terhalang sistem zonasi.

Demi mendapatkan kartu keluarga yang diperlukan untuk mendaftarkan Jarot ke SMP, Sri sampai melakukan pernikahan palsu dengan pengusaha batik bernama Ambardi. Tak disangka, pernikahan itu justru membawa banyak momen lucu dan mengharukan.

Nah sebelum menonton, yuk simak fakta menarik series Kartu Keluarga berikut ini:

1. Deretan Aktor Ternama

Series Kartu Keluarga dibintangi sederet aktor ternama, dari Bunga Zainal, Dimas Anggara, Tora Sudiro, Roy Marten, Tio Pakusadewo, dan Cindy Nirmala. Akting mumpuni para aktor ini akan berpadu dengan alur cerita menarik dan chemistry para aktornya.

Original Series Kartu Keluarga

5 Fakta menarik seres 'Kartu Keluarga' (Foto: MNC Media)

2. Ide Cerita Relatable

Ide cerita Kartu Keluarga terbilang relate dengan kehidupan masyarakat awam. Pasalnya, banyak pula orangtua yang menghadapi sistem zonasi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Isu yang diangkat dalam series ini.

3. Komedi Segar dan Drama Keluarga

Sukhdev Singh memasukkan genre komedi dan drama dalam series Kartu Keluarga. Penonton akan terhibur dengan tingkah lucu karakternya namun juga tersentuh dengan drama keluarga yang tersaji di dalamnya.

