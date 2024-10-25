Ari Lasso Umumkan Perceraian, Sahabat Musisi Berikan Dukungan

JAKARTA - Ari Lasso membagikan kabar mengejutkan tentang kehidupan rumah tangganya. Ia mengumumkan bahwa dirinya resmi bercerai dari sang istri, Vita Dessy, sejak 24 Februari 2024.

Kabar ini disampaikan oleh Ari melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Jujur, saya bingung bagaimana memulai atau menuliskannya, karena ini bukan kabar baik yang layak diumumkan, apalagi dicontoh. Terhitung sejak Februari 2024, tepat di hari peringatan pernikahan perak kami, saya dan Vita Dessy resmi bercerai," tulis Ari, Jumat (25/10/2024).

Ari Lasso Umumkan Perceraian, Sahabat Musisi Berikan Dukungan

Ari menjelaskan bahwa perpisahannya dengan Vita dilakukan secara damai dan dengan persetujuan anak-anak mereka. Namun, ia tidak mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut.

"Yang terpenting, kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dengan persetujuan anak-anak, serta bantuan pengacara yang kami tunjuk agar semua proses berjalan lancar dan tetap menjadi urusan pribadi keluarga kami," lanjutnya.

Keputusan Ari untuk mengumumkan perceraian ini datang setelah munculnya banyak rumor yang beredar di media sosial. Ia merasa perlu memberikan penjelasan langsung agar tak ada lagi spekulasi yang tak terkendali.

"Namun, karena waktu sudah berlalu cukup lama, banyak komentar yang ‘ramai’ di media sosial saya—yang cukup melelahkan untuk terus dihapus—mulai menjadi liar. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan anak-anak, saya memutuskan untuk mengumumkan hal ini langsung di Instagram," jelasnya.

Banyak penggemar yang menyayangkan kabar ini, terutama mengingat rumah tangga Ari dan Vita selama 25 tahun jauh dari pemberitaan negatif.

Meski begitu, dukungan dari sahabat dan sesama musisi terus mengalir untuk Ari. Salah satu sahabatnya, Marcello Tahitoe atau Ello, menuliskan komentar penyemangat di unggahan Ari.

“You’ll never walk alone, Masku,” tulis Ello.