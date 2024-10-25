Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ari Lasso Tutupi Perceraian Selama 8 Bulan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:20 WIB
Alasan Ari Lasso Tutupi Perceraian Selama 8 Bulan
Alasan Ari Lasso Tutupi Perceraian Selama 8 Bulan. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso dan Vita Dessy ternyata sudah bercerai sejak Februari silam. Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan sang penyanyi lewat akun Instagram pribadinya, pada 25 Oktober 2024. 

“Terhitung sejak Februari 2024 (bertepatan dengan silver anniversary), say dan Vitta Dessy sudah RESMI BERCERAI,” kata mantan vokalis Dewa 19 tersebut dalam unggahannya.

Ari menegaskan, tidak akan mengumbar alasannya bercerai dari Vitta. Namun dia menegaskan, keputusan bercerai diambil atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan keempat anak mereka.

Pelantun Hampa itu mengungkapkan, perceraian mereka diurus seorang pengacara yang dipastikan tidak akan membocorkan masalah tersebut. 

Ari Lasso mengungkapkan, punya alasan menutupi perceraiannya. “Agar kabar ‘tak penting’ ini tidak perlu tersebar ke publik. Toh, ini adalah masalah domestik keluarga kami,” ungkapnya. 

Setelah 8 bulan menutupi perceraiannya dari publik, Ari Lasso menemukan banyak komentar bernada prasangka yang bisa berpotensi berkembang menjadi fitnah.

Ari Lasso
Alasan Ari Lasso tutupi perceraian selama 8 bulan. (Foto: Instagram/@ari_lasso)

“Tujuan saya (buka suara) agar segala asumsi, rumor, dan prasangka tidak berkembang menjadi fitnah. Karena kami memang sudah berpisah dan menjalani hidup masing-masing,” tuturnya.

Ari Lasso menegaskan, hubungannya dengan sang mantan istri baik-baik saja. Anak-anaknya juga mengerti dan menerima keputusan mereka untuk berpisah.

 

