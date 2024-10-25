5 Sumber Pendapatan Justin Bieber, Untung Besar dari Hal Ini

5 Sumber Pendapatan Justin Bieber, Untung Besar dari Hal Ini

JAKARTA - Sumber pendapatan Justin Bieber akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Diketahui, penyanyi asal Kanada yang kabarnya akan melaporkan manajernya atas kerugian yang dialami.

Berdasarkan laporan TMZ (23/10/2024), Justin Bieber sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap mantan manajernya yang diduga telah menyebabkan kerugian finansial.

Justin telah menahan amarahnya selama beberapa tahun akibat keputusan salah dari sang manajer, yang diketahui lebih dari satu. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, namun yang pasti kerugian yang dialaminya tidak sedikit.

5 Sumber Pendapatan Justin Bieber

Sempat mengalami masalah finansial, suami dari Hailey Bieber ini tidak mengalami kebangkrutan. Pada 2024, kekayaan bersih Justin Bieber diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun.

Justin Bieber sendiri telah memulai karir sejak 2008, tepat saat ia masih berusia 14 tahun. Karir yang berjalan lebih dari satu dekade tersebut tak heran jika membuatnya menjadi salah satu musisi terkaya di dunia saat ini. Berikut rincian sumber pendapatan Justin Bieber.

Sumber Pendapatan Justin Bieber

1. Penjualan Album

Selama berkarir, Justin Bieber telah memproduksi enam album studio, beserta beberapa EP, kompilasi, dan remix. Ia berhasil menjadi artis pertama yang memiliki tujuh lagu di tangga lagu Billboard Hot 100. Selain itu, lagunya yang berjudul Baby juga menjadi peringkat atas US Billboard 200.

Pria dengan nama lengkap Justin Drew Bieber ini semakin mendapat perhatian usai merilis album Purpose di tahun 2015. Dengan penjualan rekaman lebih dari 150 juta, ia dinobatkan sebagai artis solo termuda dengan tujuh album terlaris di Amerika Serikat.

Berkat kesuksesannya, Justin Bieber meraih berbagai penghargaan, termasuk Grammy Award, American Music Award, Billboard Music Award, Brit Award, Latin Grammy Award, MTV Europe Music Award, dan MTV Video Music Award.

2. Tur Konser

Selain dari albumnya yang mendunia, kekayaan Justin Bieber juga didapatkan melalui tur konser di berbagai penjuru dunia. Berdasarkan Forbes, saat tur ia mampu meraup sekitar Rp 15 miliar per malam. Tur yang dilakukan berhari-hari pun menghasilkan pendapatan berkali lipat setiap tur.

Salah satu negara yang pernah dituju adalah Indonesia, tepatnya pada 23 April 2011. Konser tersebut diadakan di Sentul International Convention Center (SICC), dengan harga yang cukup fantastis, mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp8.500.000.

Pada 2022, ia juga telah merencanakan tour bertajuk Justice World Tour, namun dibatalkan karena alasan kesehatan.