Justin Bieber Muak Terseret Skandal P Diddy

LOS ANGELES - Justin Bieber terseret dalam kontroversi terkait Sean Diddy Combs, atau lebih dikenal sebagai P Diddy. Setelah P Diddy ditangkap karena dugaan kekerasan dan perdagangan seksual, nama Bieber ikut menjadi sorotan publik, karena ia diduga menjadi salah satu korban dari perilaku sang rapper.

Bieber, yang dikenal lewat lagu What Do You Mean, merasa tidak nyaman terus dikaitkan dengan skandal ini.

Melansir US Weekly, sumber yang dekat dengan Bieber mengatakan bahwa penyanyi tersebut tidak ingin ada hubungannya dengan kasus ini dan merasa muak dengan keterlibatannya dalam rumor tersebut.

"Justin telah disarankan untuk menjauh sejauh mungkin dari semua yang terkait dengan Diddy," ungkap sumber itu, Sabtu (12/10/2024).

Sumber itu juga menambahkan bahwa Bieber, yang diperkenalkan kepada Diddy saat ia masih remaja, kini enggan terlibat lebih jauh dengan musisi Amerika tersebut. Suami dari Hailey Baldwin ini ingin fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya dan menjaga jarak dari hal-hal negatif yang mungkin mengganggu kesehatannya.

"Justin sedang berada dalam kondisi mental yang sulit saat ini," ujar sumber lain.

Bieber dikabarkan memiliki pengalaman buruk dengan Diddy, dan tuduhan serius yang melibatkan sang rapper membuatnya semakin ingin menjaga jarak.

Setelah penangkapan Diddy terkait tuduhan penyerangan seksual, Bieber memutuskan untuk semakin melindungi dirinya. Terlebih lagi, kini Bieber telah resmi menjadi seorang ayah, sehingga ia semakin berhati-hati dalam memilih lingkaran pertemanannya.