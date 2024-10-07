Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Justin Bieber Tertangkap Kamera Pakai Keffiyeh Palestina, Fans Heboh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |19:30 WIB
Justin Bieber Tertangkap Kamera Pakai Keffiyeh Palestina, Fans Heboh
Justin Bieber Tertangkap Kamera Pakai Keffiyeh Palestina. (Foto: X/@stairwayto3dom)
A
A
A

LOS ANGELES - Penyanyi Justin Bieber tertangkap kamera sedang berkendara mengenakan keffiyeh Palestina. Tiga foto yang diunggah akun @stairwayto3dom tersebut di X viral dengan 1,6 juta views

“Justin Bieber terlihat melilit kepalanya dengan sesuatu yang tampak seperti Keffiyeh Palestina,” tulis akun X tersebut dalam unggahannya seperti dikutip Okezone, pada Senin (7/11/2024). 

Dalam foto tersebut, Justin Bieber terlihat mengenakan hoodie putih dengan keffiyeh berwarna merah dan putih. Wajahnya yang terlihat tirus mulai ditumbuhi kumis dan jenggot lebat. 

Keberadaan foto itu membuat penggemarnya heboh. Apalagi, suami Hailey Baldwin itu sempat menuai protes penggemarnya usai menyatakan dukungan atas Israel beberapa waktu lalu. “Sekarang, dia berdiri untuk kemanusiaan. Aku bangga melihatnya,” ujar akun @re********.

Justin Bieber
Justin Bieber Tertangkap Kamera Pakai Keffiyeh Palestina. (Foto: X/@stairwayto3dom)

Namun beberapa netizen meminta agar fans tidak terlalu bangga dengan foto tersebut karena besar kemungkinan keffiyeh yang dikenakan Bieber bukanlah keffiyeh Palestina. “Itu bukan keffiyeh Palestina. Mungkin, dia dapat suvenir dari Dubai,” ujar akun @sh******.

Sementara akun @el******** mengatakan, “Sepertinya sih dia pakai keffiyeh Yordania ya.” Nah apa pendapat Anda tentang keffiyeh yang dipakai Justin Bieber tersebut?

(SIS)

