HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Bawa Keluarga Curhat Soal Nasibnya ke Kemen PPPA

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |20:30 WIB
Vadel Badjideh Bawa Keluarga Curhat Soal Nasibnya ke Kemen PPPA
Vadel Badjideh Bawa Keluarga Curhat Soal Nasibnya ke Kemen PPPA. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh menyambangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/10/2024).

Penari 19 tahun itu datang bersama keluarga dan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution. Kedatangannya bermaksud untuk membongkar informasi terkait sang kekasih, Laura Meizani, yang juga putri Nikita Mirzani.

“Jadi saya akan menyampaikan, apa yang saya tahu, rasakan, dan alami selama berpacaran dengan Laura kepada Kemen PPPA,” tuturnya kepada awak media, pada hari ini (23/10/2024).

Vadel Badjideh mengaku, mendapatkan berbagai informasi tambahan dari beberapa sumber terpercaya, termasuk curhatan sang kekasih. “Insya Allah, akan diterima dan didengarkan dengan baik oleh pihak PPPA,” ujarnya.

Sementara itu, Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Vadel Badjideh mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan pejabat Kemen PPPA terkait laporan kliennya tersebut.

Halaman:
1 2
