Kata Olla Ramlan Soal Pria Selingkuhan Paula Verhoeven

JAKARTA - Olla Ramlan ogah berkomentar banyak terkait pria berinisial N yang diduga sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Dia hanya berharap yang terbaik untuk kedua sahabatnya tersebut.

“Aduh, kalau soal itu aku no comment deh. Aku enggak mau komentar kalau soal dia,” kata ibu tiga anak tersebut saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10/2024).

Olla Ramlan tak menampik berkomunikasi dengan Baim Wong belum lama ini. Namun mereka sama sekali tidak membahas soal N yang tengah ramai dibicarakan warganet.

“Aku sempat video call sama dia. Tapi enggak bahas begituan. Kami hanya meluruskan rumor yang sempat beredar bahwa kami ada apa-apa karena panggilan ‘sayang’ kemaren,” ujarnya menambahkan.

Olla Ramlan menegaskan, tidak akan buka suara terkait apapun yang tidak diceritakan Baim Wong kepadanya. Sejauh ini, dia hanya berusaha menjadi pendengar yang baik untuk setiap permasalahan sahabatnya tersebut.

Kata Olla Ramlan Soal Pria Selingkuhan Paula Verhoeven. (Foto: Instagram/@ollaramlan)

“Duh, sudah deh. Itu kan masalah rumah tangga mereka. Kalau Baim cerita ya aku hanya bisa mendengarkan saja. Kalau enggak cerita ya bukan kapasitas aku juga untuk berkomentar tentang rumah tangga dia,” tuturnya.

Baim Wong diketahui mendaftarkan cerai talak atas Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 7 Oktober 2024. Sehari kemudian, sang aktor membuka alasan dirinya menggugat cerai Paula.