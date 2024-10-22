Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Bakal Pensiun Jadi Artis?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:56 WIB
Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Bakal Pensiun Jadi Artis?
Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Bakal Pensiun Jadi Artis? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Raffi Ahmad resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa (22/10/2024).

Setelah dilantik, Raffi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah SWT serta kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Bakal Pensiun Jadi Artis?

"Saya sangat bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan dan kehormatan ini," ujar Raffi Ahmad di Istana Negara.

Meskipun kini menjabat dalam pemerintahan, Raffi Ahmad masih mempertimbangkan untuk tetap aktif di dunia hiburan.

"Ya, nanti akan ada diskusi lebih lanjut mengenai hal ini," jelasnya.

