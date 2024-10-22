Raffi Ahmad Dilantik Jadi Utusan Khusus Presiden: Saya Siap Mengemban Tugas

JAKARTA – Raffi Ahmad mengungkapkan rasa syukurnya setelah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam pernyataan resminya, Raffi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan ini, yang menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada Tanah Air tercinta," ujar Raffi Ahmad usai pelantikan.

Ayah dari Rafathar Malik Ahmad itu juga menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Prabowo dan Gibran dalam masa kepemimpinan 2024-2029.

Selain itu, Raffi juga memohon doa dari semua pihak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Saya mohon doa dan restunya agar bisa mengemban tugas ini dengan baik," katanya.