Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang

JAKARTA - Raissa Ramadhani mengungkap bahwa dirinya sedang mempersiapkan album debutnya yang akan rilis tahun depan dengan menjalani workshop intens yang dilakukannya secara rutin.

Raissa Ramadhani merupakan seorang penyanyi ballad Indonesia. Namanya sempat melambung saat lagu-lagu ballad miliknya mengisi soundtrack film Laura.

Pengalaman yang dimilikinya tersebut membuatnya yakin untuk merilis album debutnya tahun depan. Kendati melanjutkan karirnya bermusik di genre ballad, Raissa mengaku ia memiliki rencana untuk mengeksplor genre lain di luar ballad.

Hal tersebutlah yang membuatnya menjalani workshop intens secara rutin. Dalam persiapan album debutnya tersebut, Raissa mengaku mendapat banyak tantangan dan kesulitan.

“Selain karena ini album pertamaku, aku juga masih belajar dan kesulitan ngumpulin lagunya. Kalau udah ketemu lagunya pun, kita bisa ubah lagi di workshop,” kata Raissa.

Raissa bercerita bahwa ia tetap menikmati proses ini kendati tantangan yang dihadapinya. Menurutnya, mengulik detail lagu, membedah lirik, menambah instrumen, dan memastikan lagunya merefleksikan dirinya merupakan bagian-bagian yang menarik dalam proses ini.

“Aku merasa di workshop ini kita kayak ‘masak’ bareng. Seru banget. Kita bisa jadi diri sendiri di tiap prosesnya,” terangnya dengan penuh semangat.

Setelah berbagai proses persiapan pembuatan album yang sudah dilaluinya, mulai dari workshop sampai proses rekaman suara, Raissa merasa puas dengan hasil yang telah didapatnya sampai saat ini.