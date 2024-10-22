Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |03:03 WIB
Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang
Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang (Foto: IG Raissa)
A
A
A

JAKARTA - Raissa Ramadhani mengungkap bahwa dirinya sedang mempersiapkan album debutnya yang akan rilis tahun depan dengan menjalani workshop intens yang dilakukannya secara rutin.

Raissa Ramadhani merupakan seorang penyanyi ballad Indonesia. Namanya sempat melambung saat lagu-lagu ballad miliknya mengisi soundtrack film Laura.

Pengalaman yang dimilikinya tersebut membuatnya yakin untuk merilis album debutnya tahun depan. Kendati melanjutkan karirnya bermusik di genre ballad, Raissa mengaku ia memiliki rencana untuk mengeksplor genre lain di luar ballad.

Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang
Debut Album, Raissa Ramadhani Merasa Tertantang

Hal tersebutlah yang membuatnya menjalani workshop intens secara rutin. Dalam persiapan album debutnya tersebut, Raissa mengaku mendapat banyak tantangan dan kesulitan.

“Selain karena ini album pertamaku, aku juga masih belajar dan kesulitan ngumpulin lagunya. Kalau udah ketemu lagunya pun, kita bisa ubah lagi di workshop,” kata Raissa.

Raissa bercerita bahwa ia tetap menikmati proses ini kendati tantangan yang dihadapinya. Menurutnya, mengulik detail lagu, membedah lirik, menambah instrumen, dan memastikan lagunya merefleksikan dirinya merupakan bagian-bagian yang menarik dalam proses ini.

“Aku merasa di workshop ini kita kayak ‘masak’ bareng. Seru banget. Kita bisa jadi diri sendiri di tiap prosesnya,” terangnya dengan penuh semangat.

Setelah berbagai proses persiapan pembuatan album yang sudah dilaluinya, mulai dari workshop sampai proses rekaman suara, Raissa merasa puas dengan hasil yang telah didapatnya sampai saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement