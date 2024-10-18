Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Pria Inisial N Tinggal di Rumah Baim Wong

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |10:15 WIB
Terungkap Alasan Pria Inisial N Tinggal di Rumah Baim Wong
Terungkap Alasan Pria Inisial N Tinggal di Rumah Baim Wong (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA – Pria berinisial N menjadi sorotan publik di tengah isu perselingkuhan Paula Verhoeven dari Baim Wong. Baim mengungkapkan bahwa N adalah teman dekatnya yang sempat tinggal di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, selama beberapa waktu.

Nama N pertama kali muncul dalam pernyataan aktris Nikita Mirzani, yang juga merupakan teman dekat Baim Wong. Kebetulan, baik Baim maupun Nikita menggunakan jasa pengacara yang sama, yaitu Fahmi Bachmid, dalam berbagai masalah mereka.

Tak hanya itu, sosok Vista Putri, yang juga mengaku sebagai teman dekat Baim, ikut angkat bicara. Vista mengklaim bahwa ia sangat mengenal permasalahan antara Baim dan Paula, bahkan menyebut bahwa Paula pernah mengganggu rumah tangganya hingga menyebabkan perceraiannya dengan sang suami. Dugaan hubungan terlarang antara Paula dan mantan suami Vista terjadi sekitar tahun 2002 hingga 2007.

Terungkap, Pria Inisial N Tinggal di Rumah Baim Wong dengan Alasan Renovasi Rumah
Terungkap Alasan Pria Inisial N Tinggal di Rumah Baim Wong

"Masa lalu ada yang bisa dilupakan, tapi ada juga yang masih membekas di hati saya," ujar Vista saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Vista juga mengungkapkan bahwa Baim sempat mencurahkan isi hatinya setelah mengetahui dugaan perselingkuhan istrinya dengan N. Menurutnya, Baim bahkan memperlihatkan beberapa bukti terkait perselingkuhan tersebut.

"Iya, Baim menunjukkan semua bukti," kata Vista.

Vista kemudian menjelaskan alasan N tinggal di rumah Baim. N berdalih bahwa ia sedang merenovasi rumahnya, sehingga ia memutuskan untuk sementara tinggal di rumah Baim.

"N ini adalah rekan kerja di kantor, dan dia sempat tinggal di rumah Baim. Menurut informasi, N mengatakan rumahnya sedang direnovasi," jelas Vista.

 

Halaman:
1 2
