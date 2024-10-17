Liam Payne Meninggal Dunia, Penggemar One Direction di Buenos Aires Beri Penghormatan Terakhir

JAKARTA - Kepergian Liam Payne telah meninggalkan duka mendalam bagi para penggemar One Direction. Di Buenos Aires, Argentina, ratusan penggemar berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir di depan Hotel Casa Sur, tempat di mana Liam Payne ditemukan meninggal dunia.

Liam Payne diketahui meninggal setelah terjatuh dari balkon lantai tiga hotel tersebut. Ada dugaan bahwa penyanyi ini menggunakan obat terlarang jenis heroin di kamar hotelnya sebelum insiden tragis itu terjadi.

Kepergian Liam yang mendadak dan tragis ini memicu kesedihan besar bagi para penggemar setianya. Banyak dari mereka datang ke lokasi dengan mata berlinang, tidak percaya bahwa idolanya telah tiada.

Liam Payne, Mantan Personel One Direction, Meninggal Dunia

Dilansir dari The Guardian, saat para penggemar mulai memadati jalan di depan hotel, polisi menutup akses lalu lintas dan memasang garis pembatas di pintu masuk hotel. Tim penyelidik tiba sekitar pukul 19.40 waktu setempat, lengkap dengan pakaian forensik, untuk memeriksa bagian luar bangunan.