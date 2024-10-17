Liam Payne Meninggal Dunia, Charlie Puth Berduka: Dia Selalu Baik padaku

Liam Payne Meninggal Dunia, Charlie Puth: Aku Tak Percaya Ini. (Foto: Instagram/@liampayne)

LOS ANGELES - Musisi Charlie Puth mengungkapkan rasa belasungkawa atas meninggalnya Liam Payne, pada Rabu (16/10/2024). Dia mengungkapkan Liam adalah artis pertama yang berduet dengannya.

"Liam selalu baik padaku. Dia adalah salah satu artis besar yang bekerja sama denganku. Aku tak percaya dia sudah meninggal. Aku sangat sedih saat ini," ujarnya.

Charlie Puth dan Liam Payne berkolaborasi dalam lagu Bedroom Floor yang dirilis mendiang pada 2017.

Liam Payne Meninggal Dunia, Charlie Puth Berduka. (Foto: Instagram/@liampayne)

Liam Payne meninggal dunia setelah jatuh dari balkon kamar hotelnya yang terletak di lantai tiga. Sebelum meninggal, seorang sumber menyebut, mendiang sempat mengamuk di lobi hotel.

Tak jelas apa yang membuatnya marah, namun Liam sampai membanting laptop miliknya. TMZ melaporkan, petugas hotel sampai harus menenangkan dan membawa Liam kembali ke kamarnya.