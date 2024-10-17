Persiapkan Kematian, Suami Fanny Kondoh Beli Tanah Makam 5 Bulan Sebelum Meninggal

Persiapkan Kematian, Suami Fanny Kondoh Beli Tanah Makam 5 Bulan Sebelum Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@fannykondoh)

ADA cerita inspiratif di balik meninggalnya Hajime Kondoh, Presiden Direktur PT Sriboga Marugame Indonesia sekaligus suami selebgram Fanny Kondoh, pada 15 Oktober 2024.

Almarhum ternyata mempersiapkan kematian dengan membeli tanah makam bersama sang istri, 5 bulan sebelum kepergiannya. Hal tersebut diungkapkan sang selebgram lewat sebuah video yang diunggahnya di TikTok, pada 6 Juni 2024.

Fanny Kondoh mengungkapkan, dirinya dan sang suami memprioritaskan membeli tanah makam di Al Azhar Memorial Garden karena harganya yang masih terjangkau dan tak ingin memiliki utang riba.

“Karena kalau beli rumah kami belum mampu karena harganya miliaran rupiah. Kalau kuburan kan masih terjangkau dan bisa dibeli cash. Enggak apa-apa tinggal di kontrakan dulu yang penting tak punya utang riba,” ujarnya.

Fanny menyadari, caranya dan sang suami mempersiapkan kematian mungkin terasa ekstrem bagi sebagian orang. Namun dia menyadari bahwa manusia tidak akan hidup berlama-lama di dunia.

Sejak memiliki kuburan suami istri, dia merasa lebih tenang karena selalu mengingat kematian. Tak hanya itu, dia dan almarhum juga berusaha menjadi lebih baik dengan melakukan amalan yang bisa menemani mereka di alam kubur nanti.

Papa Udon meninggal dunia, pada 15 Oktober 2024. (Foto: Instagram/@fannykondoh)

“Aku berusaha menjadi istri yang patuh, sedekah, dan sembahyang setiap hari. Apapun amalan yang bisa menemani aku di alam kubur nanti, pasti aku lakukan. Karena aku setakut itu sendirian di akhirat tanpa ada amalan,” imbuhnya.

Fanny Kondoh menilai, kematian memang harus dipersiapkan karena tak seorang pun yang bisa menebak skenario waktu Tuhan. Unggahan tersebut kembali menginspirasi netizen setelah kepergian Hajime Kondoh.

“Aku baru melihat postingan terakhir Papa Udon dan ternyata umur beliau sudah divonis tinggal 6 bulan. Dia berusaha menyelesaikan segala pekerjaannya dan mempersiapkan diri (untuk kematian),” ujar akun @cicak.betina.