Presdir Marugame Udon Sekaligus Suami Selebgram Fanny Kondoh Meninggal Dunia

JAKARTA - Hajime Kondoh, suami selebgram Fanny Kondoh sekaligus Presiden Direktur PT Sriboga Marugame Indonesia meninggal dunia di Tzu Chi Hospital, Jakarta Utara, pada 15 Oktober 2024, pukul 23.33 WIB.

Kabar duka tersebut diunggah sang selebgram lewat Instagram, pada Rabu (16/10/2024). Fanny Kondoh mengaku, Hajime yang akrab disapa Papa Udon itu meninggal dunia akibat kanker kandung kemih yang diidapnya sejak tahun 2020.

Selama 5 tahun mengidap kanker, Fanny mengaku, sang suami berjuang keras untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Sepanjang menjalani pengobatan pun almarhum nyaris tak pernah mengeluhkan kondisinya.

“Rasanya baru kemarin kita bertemu dan aku merawat kamu sampai detik terakhir. Mendampingimu sakratul maut hingga kamu mampu mengucap ‘lailahailallah’ yang bikin aku tenang. Good job, sayang,” katanya.

Presdir Marugame Udon Sekaligus Suami Selebgram Fanny Kondoh Meninggal Dunia, pada 15 Oktober 2024. (Foto: Instagram/@fannykondoh)

Fanny mengaku, akan merindukan momen-momen bersama sang suami. “Dari memandikan, ngantar ke klinik, nyuapin dan membantu kamu minum obat. Sedikit lega kamu sudah enggak sakit lagi. Tapi hari-hariku akan mendung karena matahariku sudah pergi,” ujarnya lagi.