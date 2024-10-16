Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven akan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2024. Di tengah keretakan rumah tangga mereka, muncul kabar bahwa Baim dituduh selingkuh lebih dulu sebelum Paula.

Isu perselingkuhan ini mulai mencuat setelah Baim mengungkap dugaan perselingkuhan Paula kepada publik dalam konferensi pers pada 8 Oktober 2024. Tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan Baim Wong mengajukan cerai talak kepada Paula di Pengadilan Agama.

Namun, menjelang sidang pertama, warganet justru ramai membicarakan dugaan bahwa Baim lah yang lebih dulu berselingkuh, bahkan ketika Paula sedang hamil anak kedua mereka.

"Woi, ada yang pernah dengar gosip pas istrinya hamil anak kedua, terus dia selingkuh?" tulis salah satu pengguna media sosial dengan akun @umm****.

"Pernah lihat fotonya di akun gosip, tapi nggak lama, langsung hilang," tambah akun @jer*****.

Pengacara Baim Wong, Fahmi Bachmid, segera menepis tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa dalam gugatan yang diajukan Baim tidak ada pernyataan atau pengakuan terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Baim.

"Di gugatan nggak ada, kalau nggak ada, ya berarti nggak benar," jelas Fahmi saat ditemui di Jakarta Selatan pada Rabu (16/10/2024).