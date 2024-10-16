Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:07 WIB
Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan
Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan (Foto: IG Baim)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven akan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 23 Oktober 2024. Di tengah keretakan rumah tangga mereka, muncul kabar bahwa Baim dituduh selingkuh lebih dulu sebelum Paula.

Isu perselingkuhan ini mulai mencuat setelah Baim mengungkap dugaan perselingkuhan Paula kepada publik dalam konferensi pers pada 8 Oktober 2024. Tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan Baim Wong mengajukan cerai talak kepada Paula di Pengadilan Agama.

Namun, menjelang sidang pertama, warganet justru ramai membicarakan dugaan bahwa Baim lah yang lebih dulu berselingkuh, bahkan ketika Paula sedang hamil anak kedua mereka.

Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan
Kata Pihak Baim Wong Dituduh Selingkuh Duluan

"Woi, ada yang pernah dengar gosip pas istrinya hamil anak kedua, terus dia selingkuh?" tulis salah satu pengguna media sosial dengan akun @umm****.

"Pernah lihat fotonya di akun gosip, tapi nggak lama, langsung hilang," tambah akun @jer*****.

Pengacara Baim Wong, Fahmi Bachmid, segera menepis tuduhan tersebut. Dia menegaskan bahwa dalam gugatan yang diajukan Baim tidak ada pernyataan atau pengakuan terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Baim.

"Di gugatan nggak ada, kalau nggak ada, ya berarti nggak benar," jelas Fahmi saat ditemui di Jakarta Selatan pada Rabu (16/10/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement