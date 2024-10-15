Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Bagikan Tips Sukses Bangun Personal Branding yang Kuat

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:10 WIB
Farel Tarek Bagikan Tips Sukses Bangun Personal <i>Branding</i> yang Kuat
Farel Tarek
A
A
A

JAKARTA - Farel Tarek membagikan tips sukses membangun personal branding yang kuat sebagai content creator. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam event JKT Creator Con 2024 di Jakarta Selatan, pada 21 September silam.

Dalam acara tersebut, Farel mengungungkapkan, personal branding merupakan kunci bagaimana publik akan mengenal seorang content creator. Untuk bisa membangun personal branding yang kuat, perlu konsistensi dan interaksi dengan audiens.

Salah satu cara Farel Tarek mendekatkan diri dengan follower-nya adalah dengan membalas komentar mereka di media sosial. “Sering membalas komen itu penting untuk meningkatkan interaksi. Imbasnya, bisa kehilangan pengikut,” ujarnya.

Tak hanya interaksi, seorang content creator juga tidak boleh menganggap sepele peran follower-nya. “Tanpa follower, kita tidak ada. Mereka yang mendukung dan membuat konten kita ditonton banyak orang,” katanya lagi.

Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk
Farel Tarek Bagikan Tips Sukses Membangun Personal Branding yang Kuat. (Foto: MNC Media)

Farel Tarek juga membagikan pengalaman ketika menghadapi kritik pengikutnya dalam JKT Creator Con 2024. Dia mengaku, pernah membalas kritik dengan pernyataan emosional yang justru memperparah keadaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement