Farel Tarek Bagikan Tips Sukses Bangun Personal Branding yang Kuat

JAKARTA - Farel Tarek membagikan tips sukses membangun personal branding yang kuat sebagai content creator. Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam event JKT Creator Con 2024 di Jakarta Selatan, pada 21 September silam.

Dalam acara tersebut, Farel mengungungkapkan, personal branding merupakan kunci bagaimana publik akan mengenal seorang content creator. Untuk bisa membangun personal branding yang kuat, perlu konsistensi dan interaksi dengan audiens.

Salah satu cara Farel Tarek mendekatkan diri dengan follower-nya adalah dengan membalas komentar mereka di media sosial. “Sering membalas komen itu penting untuk meningkatkan interaksi. Imbasnya, bisa kehilangan pengikut,” ujarnya.

Tak hanya interaksi, seorang content creator juga tidak boleh menganggap sepele peran follower-nya. “Tanpa follower, kita tidak ada. Mereka yang mendukung dan membuat konten kita ditonton banyak orang,” katanya lagi.

Farel Tarek Bagikan Tips Sukses Membangun Personal Branding yang Kuat. (Foto: MNC Media)

Farel Tarek juga membagikan pengalaman ketika menghadapi kritik pengikutnya dalam JKT Creator Con 2024. Dia mengaku, pernah membalas kritik dengan pernyataan emosional yang justru memperparah keadaan.