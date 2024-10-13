Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Kenang Momen Jelang Pernikahan dengan Nagita Slavina: Cie Mau 10 Tahun 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |15:57 WIB
JAKARTA - Pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan genap berusia 10 tahun pada 17 Oktober 2024. Menjelang ulang tahun pernikahan mereka, Raffi Ahmad pun mengenang momen pernikahannya dengan Nagita Slavina. 

Dalam video yang dibagikan di Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan rangkaian foto mulai dari foto menunjukkan buku nikah hingga masa-masa awal Raffi mendekati perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut.

Raffi menuliskan seolah tak percaya, pernikahannya itu kini hampir 10 tahun.

"Cie mau 10 tahun," tulis Raffi Ahmad di Instagram @raffinagita1717, dikutip Minggu (13/10/2024).

Dalam perjalanannya, rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang tidak semulus itu. Di awal-awal pernikahan mereka contohnya, rumah tangga Raffi-Nagita sempat dirumorkan retak akibat orang ketiga.

Presenter asal Bandung, Jawa Barat itu pernah dituduh berselingkuh dengan Ayu Ting Ting. Cukup lama rumor itu berhembus hingga membuat hubungan Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting menjadi renggang hingga saat ini.

 

 

Halaman:
1 2
