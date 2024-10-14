Menikah dengan Omar Armandiego, Anggika Bolsterli Belum Kepikiran Bulan Madu: Relaks Dikit

JAKARTA - Artis Anggika Bolsterli telah resmi menikah dengan Omar Armandiego Soeharto pada Minggu (13/10/2024). Akad nikah yang mengusung adat Jawa itu tampak begitu hikmat dan haru, sebab Anggika Bolsterli dan Omar menikah setelah 7,5 tahun berpacaran.

Lelahnya mengurus segala persiapan pernikahan, membuat Anggika Bolsterli belum terpikirkan untuk bulan madu ke tempat-tempat jauh.

"Jujur kita mikirin tentang nikahan dulu, waktu ini buat fokus sama nikahan," kata Anggika Bolsterli di Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2024).

Barulah setelah rangkaian acara pernikahan selesai, ia dan suami akan pergi ke Bali untuk melepas penat.

"Nanti kalau udah selesai semua rangkaian pernikahan ya Insya Allah kita ada honeymoon ke Bali dulu relaks dikit setelah capek-capek bikin acara seperti ini," ungkap Anggika Bolsterli.

Perempuan blasteran Indonesia-Swiss itu juga membeberkan alasannya mau menikah dengan Omar Armandiego Soeharto, dikarenakan kepribadiannya dan paras tampannya.

"Kalau Omar ya orangnya baik, dewasa lucu ganteng pula jadi pastinya aku mau," bener Anggika Bolsterli sambil tertawa.

Tak lupa, Anggika Bolsterli juga meminta doa semoga rumah tangganya bersama sang suami selalu dilindungi dan dipenuhi dengan kebahagiaan.