HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggika Bolsterli Resmi Menikah dengan Omar Armandiego, Bulan Madu Masih Belum Terpikirkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |08:01 WIB
Anggika Bolsterli Resmi Menikah dengan Omar Armandiego, Bulan Madu Masih Belum Terpikirkan
Anggika Bolsterli Resmi Menikah dengan Omar Armandiego, Bulan Madu Masih Belum Terpikirkan
A
A
A

JAKARTA - Anggika Bolsterli akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya, Omar Armandiego Soeharto, pada Minggu, 13 Oktober 2024. Prosesi akad nikah yang diadakan dengan adat Jawa berlangsung khidmat dan penuh haru.

Diketahui Anggika dan Omar telah menjalin hubungan selama 7,5 tahun sebelum akhirnya menikah. Setelah melalui berbagai persiapan yang melelahkan, Anggika mengakui bahwa ia dan Omar belum sempat memikirkan rencana bulan madu ke tempat yang jauh. 

"Jujur, kita fokusnya ke pernikahan dulu. Waktu ini benar-benar kita habiskan untuk mempersiapkan nikah," ujar Anggika saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada hari pernikahannya.

Anggika Bolsterli Resmi Menikah dengan Omar Armandiego, Bulan Madu Masih Belum Terpikirkan
Anggika Bolsterli Resmi Menikah dengan Omar Armandiego, Bulan Madu Masih Belum Terpikirkan

Namun, setelah semua rangkaian acara pernikahan selesai, pasangan ini berencana untuk sejenak melepas penat di Bali. "Setelah semuanya selesai, InsyaAllah kita akan honeymoon ke Bali dulu, relaks sedikit setelah capek ngurus acara seperti ini," ungkapnya.

Anggika, yang memiliki darah campuran Indonesia-Swiss, juga mengungkapkan alasan mengapa ia memilih Omar sebagai pendamping hidupnya. Menurutnya, kepribadian Omar yang baik, dewasa, lucu, dan ditambah dengan penampilannya yang tampan membuatnya mantap menikah. 

"Omar itu orangnya baik, dewasa, lucu, dan ganteng pula, jadi pastinya aku mau," katanya sambil tertawa.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
