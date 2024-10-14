5 Film Horor dengan Rating Pengguna Tertinggi di IMDB

JAKARTA - Film horor merupakan salah satu genre film yang paling digemari penonton. Popularitas film horor membuat film horor menjadi salah satu genre film yang banyak diproduksi setiap tahunnya.

Banyaknya film horor yang diproduksi di pasaran tidak membuat minat penonton terhadap film horor menurun. Sebaliknya, film horor malah semakin berkembang dengan berbagai ide dan plot yang segar dan berkualitas yang diproduksi tiap tahunnya.

Banyaknya judul film horor di pasaran juga pastinya membuat kamu bingung memutuskan untuk menonton yang mana lebih dulu, bukan? Berikut kami rangkum 5 film horor dengan rating tertinggi di IMDB berdasarkan rating pengguna yang cocok ditonton di waktu senggang.

1. The Silence of the Lambs (1991)

The Silence of the Lambs merupakan film horor psikologis yang diadaptasi dari novel karya Thomas Harris dengan judul yang sama. Film ini berfokus pada seorang peserta pelatihan FBI bernama Clarice Starling yang ditugaskan untuk memburu seorang pembunuh berantai kanibal yang dijuluki ‘Buffalo Bill’ karena suka menguliti korban-korbannya yang merupakan para wanita bertubuh gemuk.

Film ini berhasil meraih beberapa penghargaan di acara penghargaan bergengsi seperti Academy Awards, Golden Globe, dan British Academy Film Awards. Film ini disebut sebagai film horor terbaik dan sangat dihormati di dalam genre film horor.

Rating IMDB: 8,6/10 dari 1,5 juta lebih pengguna.

2. Pyscho (1960)

Psycho merupakan film horor yang merupakan adaptasi dari novel karya Joseph Stefano dengan judul yang sama. Film ini berpusat pada seorang wanita bernama Marion Crane yang melarikan diri setelah mencuri uang. Ia pun bertemu pemilik motel menyeramkan bernama Norman yang menempatkan dirinya dalam bahaya.

Film ini disebut sebagai film terbaik sutradara Alfred Hitchcock walaupun terlihat berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Film ini sempat beberapa kali masuk ke jajaran film terhebat sepanjang masa. Seluruh aspek film, seperti sinematografi, suasana, musik pendukung, bahkan akting pemainnya terlihat sangat apik.

Rating IMDB: 8,5/10 dari 700 ribu lebih pengguna.

3. Alien (1979)

Alien 1979

Alien merupakan film horor lawas yang disutradarai oleh Dan O’Bannon dan ditulis oleh O’Bannon dan Ronald Shusett. Film ini berfokus pada kru pesawat luar angkasa yang ditugaskan untuk menyelidiki pesawat luar angkasa yang terbengkalai. Dalam penyelidikan itu, mereka kemudian diburu oleh mahluk luar angkasa yang mematikan.

Film ini berhasil meraih banyak penghargaan di beberapa acara penghargaan bergengsi, seperti Academy Award, Saturn Award dan Hugo Award. Film ini juga disebut sebagai salah satu film fiksi ilmiah dan horor paling berpengaruh sepanjang masa.

Rating IMDB: 8,5/10 dari 900 ribu lebih pengguna.