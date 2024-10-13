Cara Vincent Rompies dan Desta Kenang Masa Kecil

JAKARTA - Vincent Rompies dan Desta Mahendra kembali menghadirkan konsep acara yang segar dan menarik lewat Bukan Main: Go, Play, Do!. Acara ini adalah sebuah perayaan kreatif yang menampilkan empat permainan utama, yaitu Main Luncur (Skateboard Professional Jamming Session), Main Tandem (Art Decorated Bicycle Show), Main Lagu (Music Performance), dan Minim(Art)Ket (Creative Market).

Acara ini akan digelar di Senayan Park pada tanggal 26 - 27 Oktober 2024. Awan Prasetyo, Managing Director sekaligus penanggung jawab acara ini, menjelaskan bahwa Vindes selalu berupaya memberikan sesuatu yang baru.

"Setelah sukses dengan Vindes Sport, kini kami beralih menjadi fasilitator bagi komunitas, dengan menghadirkan permainan yang menonjolkan sisi rekreasi, keterampilan, serta kontes yang dikemas secara menyenangkan. Harapannya, Vindes bisa terus menjadi media yang dekat dengan audiensnya," ungkap Awan.

Cara Vincent Rompies dan Desta Kenang Masa Kecil

Vincent Rompies, salah satu host utama acara, mengatakan bahwa setelah beberapa kali sukses menggelar acara sportainment, kini mereka ingin memberikan ruang bermain yang lebih santai dan menyenangkan.

"Setelah enam kali mengadakan acara olahraga, kami hiatus sejenak dan sekarang ingin menciptakan ruang bermain. Akan ada skateboard, sepeda tandem, band, dan minim(art)ket. Kami ingin bermain bersama komunitas," ujar Vincent dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Vincent juga mengungkapkan bahwa acara ini berangkat dari nostalgia masa kecilnya bersama Desta, di mana mereka sering bermain skateboard dan menghadiri acara skaterock yang menggabungkan musik punk rock dengan permainan skateboard. "Kami ingin menghidupkan kembali suasana itu, dan merayakannya bersama komunitas," tambahnya.

Dipandu oleh Vincent Ryan Rompies dan Deddy Mahendra Desta, Bukan Main akan menghadirkan dua permainan utama, yaitu Main Luncur dan Main Tandem. Pada Main Luncur, pemain skateboard profesional seperti Basral Graito, Made Richie, Rubianda, dan Dede Bayu Satya akan menunjukkan trik-trik terbaik mereka di atas ramp skateboard yang telah disiapkan.

Sementara itu, di Main Tandem, public figure seperti Soleh Solihun, Boiyen, Poppy Sovia, Dicky Diffie, dan Indra Jegel akan dipasangkan dengan seniman seperti Popomangun, Arnis Muhammad, Alex GodMatter, Raditya Rabuns, dan Rosyad. Mereka akan berusaha melewati jalur rintangan di atas danau menggunakan sepeda tandem yang dihias dengan kreatif.

Desta menambahkan, "Sekarang kita ingin bermain-main dan bersenang-senang. Dulu waktu kecil, kita menikmati permainan seperti sepeda dan skateboard. Jadi kali ini, kita ingin kembali merasakan kegembiraan itu, setelah sebelumnya fokus pada pertandingan olahraga."