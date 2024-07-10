Vior Resmi Dilamar Pebasket Vincent Kosasih di Channel YouTube Boy William

JAKARTA - Vior dan Vincent harus menghadapi permasalahan baru dalam Episode 4 series YouTube #TheNextStep. Sang selebgram tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk pisah aset.

Keinginan Vior itu membuat Vincent cukup terkejut. Diskusi panas pun tak terhindarkan dan sang pebasket mencoba menengahi dengan menawarkan ide berbagi dan bekerja sama dalam hal finansial.

Meski begitu, Vior tetap dengan keinginannya untuk melakukan pisah aset jika menikah dengan Vincent. Setelah berdebat panjang dan melewati momen tegang, pasangan ini akhirnya mencapai titik terang.

Vincent pun semakin yakin dengan hatinya hingga memutuskan melamar Vior di lapangan basket. Dia berlutut dan meminta selebgram bernama asli Viorenita Sutanto itu untuk menikah dengannya.

Ketika Vior menerima lamaran Vincent, pria itu pun berdiri dan memasangkan cincin di jari manis sang kekasih. Episode 4 series YouTube #TheNextStep ini tak hanya menyoroti konflik dan kesulitan dalam hubungan.

Vior dan Vincent menunjukkan bagaimana mereka berdiskusi bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Series ini juga memperlihatkan bagaimana mereka mendapat dukungan dari orang-orang terdekat.

Pasangan ini membuktikan bahwa setiap masalah bisa teratasi dengan komunikasi yang baik. Penasaran dengan momen Vincent melamar Vior? Anda dapat menonton videonya di channel YouTube @bw.2417.*

(SIS)