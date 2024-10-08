Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |10:21 WIB
Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku
Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pratama Arhan tampaknya tidak memedulikan isu perselingkuhan yang menimpa istrinya, Azizah Salsha, dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Di tengah ramainya kembali kabar tersebut, Arhan justru merayakan ulang tahun Azizah yang ke-21 pada 6 Oktober 2024 dengan penuh cinta.

Melalui akun Instagram pribadinya, Arhan membagikan video romantis yang berisi kumpulan foto dan potongan video momen kebersamaan mereka. 

Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku
Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku

Di akhir video, Arhan menyisipkan pesan suara manis untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya.

"Hai hai hai sayang, istri aku. Enggak terasa, ya, sudah dua kali aku bisa merayakan ulang tahun kamu," ucap Arhan dengan nada hangat di Instagram @pratamaarhan8, dikutip pada Selasa (8/10/2024).

Dalam doanya, Arhan berharap agar Azizah bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan selalu berada di sisinya.

"Semoga kamu semakin dewasa, aku berdoa semoga kamu selalu ada di samping aku. Aku nggak pandai merangkai kata-kata, kamu tahu itu, ya," tambahnya.

Ia menutup pesannya dengan kata-kata romantis, "Selamat ulang tahun dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaanku. I love you, istriku."

Azizah, yang akrab disapa Zize, membalas ucapan manis tersebut dengan balasan sederhana, "Aamiin, makasih ya ho," tulisnya di kolom komentar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176746//andre_taulany-X0cd_large.JPG
Mediasi Andre Taulany dan Erin Gagal, Perkara Cerai Lanjut ke Pokok Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176739//jefri_nichol_dan_ameera_khan-b93T_large.jpg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Jalani LDR, Bucin Sampai Nelpon Puluhan Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176567//pevita_pearce_dan_ji_chang_wook-9jHS_large.JPG
Pevita Pearce Pamer Foto Bareng Ji Chang Wook di Prambanan, Netizen Iri Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176553//clara_riva-vNA8_large.JPG
Clara Riva: Menulis Lagu Adalah Cara Memahami Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176532//azia_riza-nSTV_large.JPG
Gagal Fokus Jadi OB, Azia Malah Cari yang Manis-Manis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement