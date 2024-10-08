Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku

Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku (Foto: ist)

JAKARTA - Pratama Arhan tampaknya tidak memedulikan isu perselingkuhan yang menimpa istrinya, Azizah Salsha, dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Di tengah ramainya kembali kabar tersebut, Arhan justru merayakan ulang tahun Azizah yang ke-21 pada 6 Oktober 2024 dengan penuh cinta.

Melalui akun Instagram pribadinya, Arhan membagikan video romantis yang berisi kumpulan foto dan potongan video momen kebersamaan mereka.

Ikhlas Hadapi Isu Perselingkuhan, Pratama Arhan Rayakan Ulang Tahun Azizah Salsha: I Love You Istriku

Di akhir video, Arhan menyisipkan pesan suara manis untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya.

"Hai hai hai sayang, istri aku. Enggak terasa, ya, sudah dua kali aku bisa merayakan ulang tahun kamu," ucap Arhan dengan nada hangat di Instagram @pratamaarhan8, dikutip pada Selasa (8/10/2024).

Dalam doanya, Arhan berharap agar Azizah bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan selalu berada di sisinya.

"Semoga kamu semakin dewasa, aku berdoa semoga kamu selalu ada di samping aku. Aku nggak pandai merangkai kata-kata, kamu tahu itu, ya," tambahnya.

Ia menutup pesannya dengan kata-kata romantis, "Selamat ulang tahun dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaanku. I love you, istriku."

Azizah, yang akrab disapa Zize, membalas ucapan manis tersebut dengan balasan sederhana, "Aamiin, makasih ya ho," tulisnya di kolom komentar.