Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai

Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha resmi mencabut laporan pencemaran nama baik yang didaftarkannya atas TikToker Jessica Felicia di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 27 Februari 2025.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum istri Pratama Arhan tersebut, Egamarthadinata. Dia menegaskan, kliennya memutuskan untuk memaafkan Jessica Felicia dan beberapa terlapor lain yang telah menuduhnya berselingkuh.

“Jadi hari ini (27/2/2025), terjadi kesepakatan damai antara klien kami dengan salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Azizah atas Jessica Felicia alias JF,” ungkap Egamarthadinata kepada wartawan.

Egamarthadinata menyebut, Jessica merupakan tersangka terakhir yang berdamai dengan kliennya. “Dua yang sebelumnya, sudah ada kesepakatan dama setelah kasusnya naik penyidikan,” tuturnya.

Adapun alasan Zize memaafkan Jessica, karena melihat itikad baik sang TikToker selama 6 bulan proses hukumnya berjalan. “Pada akhirnya, klien kami berlapang dada membuka pintu maaf untuk terlapor,” ungkapnya.

Azizah Salsha cabut laporan atas Jessica Felicia. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

Jessica Felicia yang turut hadir dalam perdamaian itu mengaku, sangat bersyukur atas titik terangnya kasusnya tersebut. Dia juga mengaku kapok dalam mengomentari kehidupan orang lain di media sosial.

“Lega, bersyukur juga. Permasalahan ini jadi pelajaran berharga untuk saya agar lebih bijak dalam membuat konten di media sosial. Jangan asal ambil berita yang belum valid,” tutur sang TikToker.