Pratama Arhan Sempat Minta Rachel Vennya Jangan Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha

JAKARTA - Drama perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer, kembali mencuat dan ramai diperbincangkan. Rachel mengungkap bukti-bukti yang diduga menunjukkan bahwa Azizah, meskipun sudah menjadi istri dari pesepak bola Pratama Arhan, menjalin hubungan dengan Salim.

Di tengah kehebohan yang ditimbulkan oleh bukti-bukti tersebut, Pratama Arhan diduga sempat meminta Rachel Vennya untuk tidak membongkar isi percakapan mereka.

Arhan mengaku hubungan rumah tangganya dengan Azizah baik-baik saja dan ia berharap Rachel tidak memperkeruh suasana dengan menyebarluaskan percakapan pribadi mereka di media sosial.

Hal ini terungkap dari bukti chat yang diunggah oleh sahabat dekat Azizah, @derysyaputraraeger. Dalam percakapan itu, sosok yang diduga Arhan meminta Rachel untuk tidak lagi membahas masalah tersebut, mengingat situasi dalam rumah tangganya sudah damai.

"Ka Rachel sebelumnya saya minta maaf ya ka, saya sekarang sama Zizah baik-baik dan kita ga ada perselisihan ka, saya sudah ga ada masalah dan sudah beres juga, saya minta tolong ke ka Rachel juga untuk tidak meng-up masalah yang sudah pernah diselesaikan ini ya ka," bunyi pesan tersebut.

Pria yang diduga Arhan ini juga meminta agar Rachel tidak lagi menyebarkan rekaman percakapan telepon yang membahas dugaan perselingkuhan antara Azizah dan Salim. Sebelumnya, Rachel sempat membagikan rekaman telepon di mana Arhan diduga mengakui bahwa Azizah dan Salim pernah bertukar pesan mesra.

"Saya minta tolong untuk chat kita dan telepon kita jangan disebarin atau dipost di media ya ka, karena malah orang jadi berpikiran kemana-mana kak," demikian permintaan yang diduga dari Arhan.