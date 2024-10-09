Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang

JAKARTA - Setelah menikah siri pada Desember 2023 yang lalu, Pinkan Mambo diketahui sudah bercerai dengan Arya Khan. Hubungan rumah tangga keduanya harus kandas di usia pernikahan yang terbilang cukup muda, yaitu hanya 10 bulan. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh kedua pihak.

Pinkan Mambo membenarkan kabar mengenai perceraian dirinya dan mengakui bahwa dirinya sudah bercerai dari Arya Khan setelah menikah selama 10 bulan. Pingkan tidak banyak berbicara mengenai alasan perceraian keempatnya tersebut, ia hanya mengatakan bahwa adanya perbedaan prinsip antara dirinya dengan mantan suami, Arya Khan.

“Intinya beda prinsip aja, lah,” ujar Pinkan dengan raut wajah sedih. Pinkan juga membenarkan bahwa dirinya lah yang mengajukan perceraian terhadap Arya Khan.

Mantan suami Pinkan Mambo, Arya Khan, juga mengakui kandasnya rumah tangganya dengan Pinkan Mambo melalui akun sosial media TikTok pribadinya. “Kita udah berakhir. Belum nyampe setahun. Iya udahan,” terang Arya dengan ekspresi menahan tangis.

Senada dengan Pinkan, Arya mengungkap alasan keretakan rumah tangganya karena perbedaan pendapat. “Beda pendapat, gak cocok. Selalu salah paham, selalu miskom (miskomunikasi),” ungkap Arya.

Kembali gagal dalam pernikahannya yang keempat, mantan personel duo Ratu tersebut menyebut akan lebih fokus mencari uang untuk saat ini. Ia menyerahkan persoalan jodohnya ke tangan Tuhan.

“Aku gak mau terlalu usaha, biar dari Tuhan aja. Menurut aku, aku nggak terlalu pentinglah dengan cowok, karena aku lebih penting mencari uang. Ada cowok, nggak ada cowok, nggak ngaruh sih,” ungkap Pinkan saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2024) kemarin.