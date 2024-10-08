Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |12:15 WIB
Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah
Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Umar Badjideh selaku ayah Vadel Alfajar Badjideh, akhirnya angkat bicara terkait laporan Nikita Mirzani terhadap putranya di Polres Jakarta Selatan.

“Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah,” ujar Umar Badjideh.

Umar menegaskan bahwa ia dan keluarganya hanya menolong Lolly yang telah ditelantarkan oleh Nikita Mirzani selama bertahun tahun.

Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah
Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah

“Intinya saya menolong anak yang ditelantarkan, lillahi ta’ala saya cuma menolong!,” tegas Umar Badjideh.

Umar menyatakan bahwa sejak awal, banyak tindakan Lolly yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun putri Nikita Mirzani itu banyak mengalami perubahan ke arah positif ketika bersama Vadel.

“Dari yang tidak pernah puasa dari kecil jadi ikut berpuasa, yang tidak pernah bertarawih dari kecil jadi ikut tarawih, dari pakaian juga dia rubah sampai berhijab,” jelas Umar Badjideh.

Perihal pakaian Lolly, Umar menjelaskan bahwa seharusnya sang ibu, Nikita Mirzani berterimakasih karena anaknya sudah menutup aurat, namun tindakan Umar malah disalahartikan sebagai upaya menutup aib Lolly.

“Sudah berhijab malah dapat fitnah, dibilang menutupi hamil, mestinya seorang ibu berterima kasih anaknya sudah berhijab,” kata Umar Badjideh.

Umar juga mengungkapkan keresahannya selama ini atas keluarganya yang selalu di injak-injak. “Jangan main main sama saya”

“Saya tidak pernah tau siapa ini LM, untungnya apa, cuma saya lihat anak ini terlantar,” jelasnya lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168566/vadel_badjideh-24Iv_large.jpg
Vadel Badjideh Bacakan Pleidoi sambil Menangis: Saya Lelah Dihujat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168468/vadel_badjideh-5bPU_large.jpg
Vadel Badjideh Kecewa Dituntut 12 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166970/vadel_badjideh-XvOs_large.jpg
Vadel Badjideh Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Imbas Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162662/fitri_salhuteru-TPtn_large.jpg
Jadi Saksi, Fitri Salhuteru Akui Belum Pernah Bertemu Vadel Badjideh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162593/fitri_salhuteru-WhKO_large.jpg
Alasan Fitri Salhuteru Mau Bersaksi di Sidang Vadel Badjideh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161016/vadel_badjideh-49Nm_large.jpg
Kakak Vadel Badjideh Klaim Tak Tahu Putri Nikita Mirzani Lakukan Aborsi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement