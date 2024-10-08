Ayah Vadel Badjideh Sebut Kasus Lolly Drama Sampah

JAKARTA - Umar Badjideh selaku ayah Vadel Alfajar Badjideh, akhirnya angkat bicara terkait laporan Nikita Mirzani terhadap putranya di Polres Jakarta Selatan.

“Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah,” ujar Umar Badjideh.

Umar menegaskan bahwa ia dan keluarganya hanya menolong Lolly yang telah ditelantarkan oleh Nikita Mirzani selama bertahun tahun.

“Intinya saya menolong anak yang ditelantarkan, lillahi ta’ala saya cuma menolong!,” tegas Umar Badjideh.

Umar menyatakan bahwa sejak awal, banyak tindakan Lolly yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun putri Nikita Mirzani itu banyak mengalami perubahan ke arah positif ketika bersama Vadel.

“Dari yang tidak pernah puasa dari kecil jadi ikut berpuasa, yang tidak pernah bertarawih dari kecil jadi ikut tarawih, dari pakaian juga dia rubah sampai berhijab,” jelas Umar Badjideh.

Perihal pakaian Lolly, Umar menjelaskan bahwa seharusnya sang ibu, Nikita Mirzani berterimakasih karena anaknya sudah menutup aurat, namun tindakan Umar malah disalahartikan sebagai upaya menutup aib Lolly.

“Sudah berhijab malah dapat fitnah, dibilang menutupi hamil, mestinya seorang ibu berterima kasih anaknya sudah berhijab,” kata Umar Badjideh.

Umar juga mengungkapkan keresahannya selama ini atas keluarganya yang selalu di injak-injak. “Jangan main main sama saya”

“Saya tidak pernah tau siapa ini LM, untungnya apa, cuma saya lihat anak ini terlantar,” jelasnya lagi.