HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keselamatan Laura Meizani Terancam, Kakak Nikita Mirzani Izin Bertemu di Rumah Aman

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |11:37 WIB
Keselamatan Laura Meizani Terancam, Kakak Nikita Mirzani Izin Bertemu di Rumah Aman
Keselamatan Laura Meizani Terancam, Kakak Nikita Mirzani Izin Bertemu di Rumah Aman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kakak Nikita Mirzani, Edwin Agustinus Ray, kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukum adiknya, Fahmi Bachmid, pada Selasa (8/10/2024). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajukan permohonan bertemu dengan Laura Meizani Mawardi, yang saat ini berada di rumah aman.

Edwin dan Fahmi tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 09.55 WIB. Fahmi menjelaskan kepada wartawan bahwa permohonan tersebut diajukan agar Edwin bisa bertemu dengan keponakannya, Laura.

"Permohonan ini diajukan supaya Edwin Agustinus Ray bisa bertemu dengan keponakannya," kata Fahmi Bachmid.

Keselamatan Laura Meizani Terancam, Kakak Nikita Mirzani Izin Bertemu di Rumah Aman
Keselamatan Laura Meizani Terancam, Kakak Nikita Mirzani Izin Bertemu di Rumah Aman

Alasan utama Edwin mengajukan permohonan ini adalah kekhawatirannya terhadap keselamatan Laura. Dia merasa ada oknum yang sedang berusaha mencari tahu lokasi rumah aman tempat Laura tinggal, dan tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi ini.

"Edwin sempat menghubungi saya, mengungkapkan kekhawatirannya karena ada oknum tertentu yang berusaha mengetahui di mana keberadaan keponakannya," jelas Fahmi.

Edwin terakhir kali bertemu dengan Laura ketika mengantarkannya menjalani dua kali visum. Sejak itu, Edwin belum pernah bertemu lagi dan juga tidak memiliki akses untuk berkomunikasi, karena Laura berada di bawah pengawasan ketat Unit Pengawasan Perempuan dan Anak (PPA).

"Saya sempat mengantar visum, tapi waktu itu tidak sempat ngobrol karena semua berlangsung begitu cepat. Setelah visum, kami tidak berkomunikasi lagi," ujar Edwin.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
