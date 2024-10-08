Kesal Vadel Badjideh Dikatai Kang Semir dan Miskin, Ayah Laporkan Nikita Mirzani ke Polisi

Umar Badjideh (kiri) didampingi putranya, Martin (kanan) dan sang kuasa hukum Razman Arif Nasution melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada 7 Oktober 2024. (Foto: Intens Investigasi)

JAKARTA - Umar, ayah Vadel Badjideh telah melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 7 Oktober 2024.

Alasan Umar melaporkan Niki ternyata cukup sederhana. Dia tak rela, putra kesayangannya dikata-katai ‘tukang semir’. Dia juga sakit hati ketika mengetahui sang aktris kerap menyebut keluarganya ‘miskin’.

“Semua ucapan dia sangat menyinggung kami. Saya memang tidak ingat detail dia bilang apa saja. Tapi salah satunya, (menyebut) Vadel sebagai tukang semir. Padahal, Vadel ganteng kan?” ujarnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 7 Oktober 2024.

Di lain pihak, Razman Arif Nasution mengatakan, kalau kliennya sudah menyerahkan sejumlah bukti untuk menguatkan laporan mereka di Polres Metro Jakarta Selatan. “Bukti berupa flashdisk dan bukti screenshot,” ujarnya.

Umar Badjideh tak terima anaknya dikatai tukang semir dan miskin oleh Nikita Mirzani. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Laporan Umar Badjideh terhadap Nikita Mirzani melengkapi laporan serupa yang dibuat Razman Arif Nasution kepada sang aktris, pada 6 Oktober silam. Mereka membuat laporan tandingan setelah sang aktris melaporkan Razman atas dugaan penyebaran data pribadi.