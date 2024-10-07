Preview Cinta Yasmin: Persembunyian Romeo Akhirnya Berakhir

JAKARTA - Preview Cinta Yasmin hari ini (7/10/2024) bercerita tentang perburuan dalang di balik insiden penembakan yang nyaris menewaskan Romeo. Kini, Romeo memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya.

Romeo begitu tersentuh ketika melihat langsung bagaimana rapuhnya Baskara karena takut kehilangan dirinya. Bahkan, Baskara sampai mengadakan acara doa bersama bersama karyawan rumah sakit miliknya, tempat Romeo bekerja.

Hati Baskara begitu hancur karena merasa kehilangan anak yang sudah dirawatnya sejak kecil, meski bukan darah dagingnya sendiri. Tangisnya tak terbendung saat mengenang sosok Romeo.

Kehilangan Romeo menjadi pukulan telak bagi keluarga Cakradinata, kecuali Ajeng dan Rangga tentunya. Mereka justru semakin muak melihat Baskara yang selalu menyanjung Romeo.

Melihat betapa hancurnya Baskara, Romeo memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Pertemuan Romeo dan Baskara begitu mengharukan.

Ketika Romeo muncul di hadapan keluarganya, Ajeng dan Rangga pura-pura lega dengan kehadiran pria itu. Namun kepulangan Romeo membuat keinginan Ajeng menghabisi nyawa anak tirinya itu semakin besar.

Preview Cinta Yasmin. (Foto: MNC Pictures)

Kecurigaan Yasmin dan Dirga terhadap Rangga dan Ajeng mulai menggugah hati Romeo. Dia menaruh kecurigaan yang sama sehingga mereka terus berupaya mengungkap dalang di balik insiden paralayang.

Jangan sampai Romeo kalah cerdik dari Rangga dan Ajeng serta tangan kanan sekaligus selingkuhannya, Prasetyo. Di sisi lain, Nina semakin kesal melihat Yasmin yang dibela mati-matian oleh keluarga Cakradinata.