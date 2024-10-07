Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Preview Cinta Yasmin: Persembunyian Romeo Akhirnya Berakhir

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |18:30 WIB
Preview Cinta Yasmin: Persembunyian Romeo Akhirnya Berakhir
Preview Cinta Yasmin. (Foto: MNC Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Preview Cinta Yasmin hari ini (7/10/2024) bercerita tentang perburuan dalang di balik insiden penembakan yang nyaris menewaskan Romeo. Kini, Romeo memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. 

Romeo begitu tersentuh ketika melihat langsung bagaimana rapuhnya Baskara karena takut kehilangan dirinya. Bahkan, Baskara sampai mengadakan acara doa bersama bersama karyawan rumah sakit miliknya, tempat Romeo bekerja. 

Hati Baskara begitu hancur karena merasa kehilangan anak yang sudah dirawatnya sejak kecil, meski bukan darah dagingnya sendiri. Tangisnya tak terbendung saat mengenang sosok Romeo. 

Kehilangan Romeo menjadi pukulan telak bagi keluarga Cakradinata, kecuali Ajeng dan Rangga tentunya. Mereka justru semakin muak melihat Baskara yang selalu menyanjung Romeo. 

Melihat betapa hancurnya Baskara, Romeo memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Pertemuan Romeo dan Baskara begitu mengharukan. 

Ketika Romeo muncul di hadapan keluarganya, Ajeng dan Rangga pura-pura lega dengan kehadiran pria itu. Namun kepulangan Romeo membuat keinginan Ajeng menghabisi nyawa anak tirinya itu semakin besar.

Cinta Yasmin
Preview Cinta Yasmin. (Foto: MNC Pictures)

Kecurigaan Yasmin dan Dirga terhadap Rangga dan Ajeng mulai menggugah hati Romeo. Dia menaruh kecurigaan yang sama sehingga mereka terus berupaya mengungkap dalang di balik insiden paralayang. 

Jangan sampai Romeo kalah cerdik dari Rangga dan Ajeng serta tangan kanan sekaligus selingkuhannya, Prasetyo. Di sisi lain, Nina semakin kesal melihat Yasmin  yang dibela mati-matian oleh keluarga Cakradinata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement