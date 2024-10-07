Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |21:50 WIB
Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT
Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Afifah Riyad diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya, Derry Fransakti. Isu ini menjadi viral setelah sebuah unggahan di Instagram, melalui akun @caldick, memperlihatkan kondisi Afifah yang tampak terluka, diduga akibat tindakan kekerasan dari Derry. 

Foto tersebut juga beredar di media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter), yang segera menarik perhatian warganet.

Salah satu unggahan dengan emosi yang meledak-ledak datang dari akun @mathphobic_, yang mengutuk keras tindakan tersebut. "DERRY AN* LO BAB*, AFIFAHHH GUEE BGSA* TA* LO UDH KURUS KERING MAIN KDRT," tulisnya.

Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT
Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT

Foto yang tersebar memperlihatkan wajah Afifah yang tampak terluka dan berdarah. Foto tersebut diedit menjadi hitam putih untuk menutupi banyaknya luka dan darah yang terlihat jelas.

Akun Instagram @caldick, yang diduga merupakan adik Afifah, turut membagikan pesan-pesan pribadi yang diduga berasal dari Afifah sendiri. Dalam percakapan tersebut, Afifah mengungkapkan bahwa dia mengalami kekerasan fisik dari Derry, termasuk diinjak di bagian leher, wajah, dan perut. Tak hanya itu, ia juga diduga menjadi korban kekerasan verbal.

"Leher gue diinjek, muka gue diinjek, perut gue diinjek," tulis Afifah dalam pesan tersebut.

Sebelumnya, hubungan rumah tangga Afifah dan Derry sudah menjadi sorotan publik setelah Afifah menunjukkan sikap galau di media sosialnya. Banyak yang menduga bahwa Derry telah berselingkuh, dan rumor tentang perpisahan mereka pun semakin berkembang.

Hingga berita ini diturunkan pada 7 Oktober 2024, baik Afifah maupun Derry belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan KDRT ini. Keduanya masih memilih untuk bungkam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176746//andre_taulany-X0cd_large.JPG
Mediasi Andre Taulany dan Erin Gagal, Perkara Cerai Lanjut ke Pokok Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176739//jefri_nichol_dan_ameera_khan-b93T_large.jpg
Jefri Nichol dan Ameera Khan Jalani LDR, Bucin Sampai Nelpon Puluhan Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661//krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176567//pevita_pearce_dan_ji_chang_wook-9jHS_large.JPG
Pevita Pearce Pamer Foto Bareng Ji Chang Wook di Prambanan, Netizen Iri Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176553//clara_riva-vNA8_large.JPG
Clara Riva: Menulis Lagu Adalah Cara Memahami Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176532//azia_riza-nSTV_large.JPG
Gagal Fokus Jadi OB, Azia Malah Cari yang Manis-Manis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement