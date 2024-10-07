Selebgram Afifah Riyad Diduga Alami KDRT

JAKARTA - Afifah Riyad diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya, Derry Fransakti. Isu ini menjadi viral setelah sebuah unggahan di Instagram, melalui akun @caldick, memperlihatkan kondisi Afifah yang tampak terluka, diduga akibat tindakan kekerasan dari Derry.

Foto tersebut juga beredar di media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter), yang segera menarik perhatian warganet.

Salah satu unggahan dengan emosi yang meledak-ledak datang dari akun @mathphobic_, yang mengutuk keras tindakan tersebut. "DERRY AN* LO BAB*, AFIFAHHH GUEE BGSA* TA* LO UDH KURUS KERING MAIN KDRT," tulisnya.

Foto yang tersebar memperlihatkan wajah Afifah yang tampak terluka dan berdarah. Foto tersebut diedit menjadi hitam putih untuk menutupi banyaknya luka dan darah yang terlihat jelas.

Akun Instagram @caldick, yang diduga merupakan adik Afifah, turut membagikan pesan-pesan pribadi yang diduga berasal dari Afifah sendiri. Dalam percakapan tersebut, Afifah mengungkapkan bahwa dia mengalami kekerasan fisik dari Derry, termasuk diinjak di bagian leher, wajah, dan perut. Tak hanya itu, ia juga diduga menjadi korban kekerasan verbal.

"Leher gue diinjek, muka gue diinjek, perut gue diinjek," tulis Afifah dalam pesan tersebut.

Sebelumnya, hubungan rumah tangga Afifah dan Derry sudah menjadi sorotan publik setelah Afifah menunjukkan sikap galau di media sosialnya. Banyak yang menduga bahwa Derry telah berselingkuh, dan rumor tentang perpisahan mereka pun semakin berkembang.

Hingga berita ini diturunkan pada 7 Oktober 2024, baik Afifah maupun Derry belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan KDRT ini. Keduanya masih memilih untuk bungkam.