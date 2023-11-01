Afifah Riyad Mulai Aktif di Media Sosial usai Alami Dugaan Penganiayaan

JAKARTA - Afifah Riyad mulai aktif di media sosialnya. Diketahui ia mengalami dugaan penganiayaan, diduga dilakukan oleh Regi Nazlah, mantan kekasih suaminya.

Kasus dugaan penganiayaan itu telah dilaporkan Afifah Riyad ke Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2023 lalu. Sejauh ini, pihak pelapor dan terlapor pun telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan tambahan.

Dengan diproses, kini Afifah Riyad sebagai korban pun ia mulai aktif di akun instagram miliknya. Terbaru, ia mengabadikan sejumlah foto bersama sang buah hati dan juga suaminya, sambil menuliskan sebuah kalimat romantis.

"My love," tulis Afifah Riyad secara singkat di akun instagram miliknya, dikutip Rabu (1/11/2023).

Dalam beberapa postingannya itu, nampak Afifah Riyad dan suaminya, Derry Fransakti nampak bahagia bermain dengan sang buah hati. Sehingga membuat keluarga kecil ini pun, begitu harmonis meskipun tengah diterpa masalah.

Moment hangat dibagikan Afifah Riyad itu, membuat netizen pun turut dibanjiri komentar. Sebagian pun turut memberikan support serta dukungan kepada perempuan 24 Mei 2001 itu, segera bangkit dari masalahnya.

"Bahagia selalu yaa, selalu tunjukin kebahagiaan kalian Masya Allah Tabarakallah, biar ada yang makin Kebakaran,"komentar netizen

"Kalian harus bahagia. Pokoknya kalian juga harus menang. Kalian buktiin sama orang yg mau ancurin kalian.... kalian kuat," komentar netizen

"Bahagia selalu kak Afifah dan keluarga, semoga dijauhkan dari segala marabahaya dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik..aamiin," komentar netizen lainnya.