Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Afifah Riyad Mulai Aktif di Media Sosial usai Alami Dugaan Penganiayaan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:59 WIB
Afifah Riyad Mulai Aktif di Media Sosial usai Alami Dugaan Penganiayaan
Afifah Riyad mulai aktif di Instagram (Foto: IG Afifah Riyad)
A
A
A

JAKARTA - Afifah Riyad mulai aktif di media sosialnya. Diketahui ia mengalami dugaan penganiayaan, diduga dilakukan oleh Regi Nazlah, mantan kekasih suaminya.

Kasus dugaan penganiayaan itu telah dilaporkan Afifah Riyad ke Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2023 lalu. Sejauh ini, pihak pelapor dan terlapor pun telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, untuk dimintai keterangan tambahan.

Dengan diproses, kini Afifah Riyad sebagai korban pun ia mulai aktif di akun instagram miliknya. Terbaru, ia mengabadikan sejumlah foto bersama sang buah hati dan juga suaminya, sambil menuliskan sebuah kalimat romantis.

"My love," tulis Afifah Riyad secara singkat di akun instagram miliknya, dikutip Rabu (1/11/2023).

Afifah Riyad Mulai Aktif di Media Sosial usai Alami Dugaan Penganiayaan

Dalam beberapa postingannya itu, nampak Afifah Riyad dan suaminya, Derry Fransakti nampak bahagia bermain dengan sang buah hati. Sehingga membuat keluarga kecil ini pun, begitu harmonis meskipun tengah diterpa masalah.

Moment hangat dibagikan Afifah Riyad itu, membuat netizen pun turut dibanjiri komentar. Sebagian pun turut memberikan support serta dukungan kepada perempuan 24 Mei 2001 itu, segera bangkit dari masalahnya.

"Bahagia selalu yaa, selalu tunjukin kebahagiaan kalian Masya Allah Tabarakallah, biar ada yang makin Kebakaran,"komentar netizen

"Kalian harus bahagia. Pokoknya kalian juga harus menang. Kalian buktiin sama orang yg mau ancurin kalian.... kalian kuat," komentar netizen

"Bahagia selalu kak Afifah dan keluarga, semoga dijauhkan dari segala marabahaya dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik..aamiin," komentar netizen lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement