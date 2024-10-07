Prilly Latuconsina Blakblakan: Dikta Tipe Pria Idamanku

JAKARTA - Prilly Latuconsina membuat pengakuan mengejutkan mengenai sosok musisi dan aktor Pradikta Wicaksono alias Dikta. Dalam obrolan seru dengan Maia Estianty di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Prilly mengungkap, Dikta sebenarnya memenuhi kriteria pria idamannya.

Maia, yang penasaran dengan rumor kedekatan Prilly dan Dikta, langsung bertanya-tanya soal hubungan mereka yang tengah jadi bahan pembicaraan publik. Namun, Prilly menjelaskan bahwa obrolan mereka sejauh ini masih sebatas topik ringan, termasuk tentang pandangan keduanya terhadap pernikahan.

“Kami baru ngobrol santai, misalnya tentang pernikahan, gimana menurut mas Dikta, gimana menurut aku. Belum sampai pembahasan pribadi yang mendalam,” ujar Prilly pada Senin (7/10/2024).

Prilly juga menegaskan bahwa mereka memiliki pandangan yang serupa tentang pernikahan. Bagi keduanya, hubungan pernikahan adalah sebuah kemitraan, di mana pasangan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup bersama.

“Sama kayak aku, partnership. Cari teman hidup untuk melewati tantangan bareng-bareng. Baru sampai situ aja sih, belum lebih jauh lagi,” jelas Prilly.

Tak hanya itu, Prilly pun terang-terangan mengakui bahwa Dikta adalah tipe pria yang selama ini ia idamkan. Menurutnya, Dikta memiliki gaya yang rapi, sesuatu yang sangat ia sukai pada seorang pria.

“Dia tuh rapi banget, dan itu tipe aku. Aku suka cowok yang rapi, misalnya yang pakai kemeja dan bajunya dimasukin,” ungkap Prilly, yang kini berusia 27 tahun.