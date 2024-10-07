Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu

JAKARTA - Pernikahan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa menjadi sorotan. Pernikahan ini mendapatkan atensi karena dilakukan di usia yang cukup muda.

Gus Zizan sendiri saat ini diketahui masih berusia 19 tahun. Sementara sang istri, Syifa diketahui berusia 16 tahun. Netizen kemudian mencibir pernikahan ini.

Ibunda Syifa, angkat bicara soal cibiran netizen. Menurutnya netizen tak berhak mencibir pernikahan anaknya. Sebab menurutnya ini adalah masalah personal bukan untuk konsumsi publik.

Salah satu tanda kalian bagian dari SDM Rendahan adalah kalian sibuk mempersoalkan hal receh yang tidak mempengaruhi kehidupan kalian, kalian mengomentari sisi personal orang padahal tidak menambah benefit bagi hidup kalian, kalian banyak bertanya pada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kalian.

Menurutnya, netizen yang mencibir tak tahu ilmu. Ia berkeyakinan pernikahannya sesuai dengan syariat agama.

“Tidakkah kalian malu pada diri kalian sendiri? saking miskinnya ilmu di kepala kalian, sehingga kalian harus menjadikan pernikahan orang sebagai topik pembahasan kalian di tongkrongan hingga sosial media?” lanjutnya.