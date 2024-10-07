Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |10:08 WIB
Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu
Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa menjadi sorotan. Pernikahan ini mendapatkan atensi karena dilakukan di usia yang cukup muda.

Gus Zizan sendiri saat ini diketahui masih berusia 19 tahun. Sementara sang istri, Syifa diketahui berusia 16 tahun. Netizen kemudian mencibir pernikahan ini.

Ibunda Syifa, angkat bicara soal cibiran netizen. Menurutnya netizen tak berhak mencibir pernikahan anaknya. Sebab menurutnya ini adalah masalah personal bukan untuk konsumsi publik.

Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu
Pernikahan Gus Zizan dan Syifa Dicibir, Ibunda: Kalian Miskin Ilmu

Salah satu tanda kalian bagian dari SDM Rendahan adalah kalian sibuk mempersoalkan hal receh yang tidak mempengaruhi kehidupan kalian, kalian mengomentari sisi personal orang padahal tidak menambah benefit bagi hidup kalian, kalian banyak bertanya pada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kalian.

Menurutnya, netizen yang mencibir tak tahu ilmu. Ia berkeyakinan pernikahannya sesuai dengan syariat agama.

“Tidakkah kalian malu pada diri kalian sendiri? saking miskinnya ilmu di kepala kalian, sehingga kalian harus menjadikan pernikahan orang sebagai topik pembahasan kalian di tongkrongan hingga sosial media?” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement