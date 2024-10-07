Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sisca Saras Ungkap Bahaya Hubungan Tak Seimbang di Single Cinta Setara

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |04:32 WIB
A
A
A

JAKARTA - Setelah merilis single comeback berjudul Terbawa Suasana, kini Sisca Saras kembali menyapa para penikmat musik Indonesia lewat single terbarunya, Cinta Setara. Menariknya, kedua lagu ini memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Sisca, Terbawa Suasana menggambarkan perasaan awal yang manis saat didekati oleh seseorang. 

"Kalau di Terbawa Suasana, kita masih berada dalam fase butterfly effect, masih seru dan lucu-lucunya saat didekati cowok. Tapi ternyata, kisah lanjutannya malah ZONK! Dia mendekat, tapi ternyata nggak benar-benar cinta. Itulah yang dituangkan dalam Cinta Setara," ujar Sisca.

Lagu ini ditulis oleh Clara Riva, yang juga menulis single sebelumnya. Saat Sisca mendengarkan Cinta Setara untuk pertama kalinya, ia langsung jatuh cinta pada lagu tersebut. 

Lagu ini masih digarap oleh tim yang sama dengan single sebelumnya, termasuk S/EEK sebagai produser, serta Mixing dan Mastering oleh Dimas Pradipta di Sum It Studio. Nama-nama seperti Adrian Rahmat Purwanto, Jessilardus Mates, Marco Steffiano, Yusup Albanti, hingga Barsena Bestandhi juga turut terlibat dalam penggarapan lagu ini.

Untuk video musiknya, Sisca kembali bekerja sama dengan Prialangga sebagai konseptor dan sutradara. 

