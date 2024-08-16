Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |23:10 WIB
Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful
Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fransisca Saraswati Puspa Dewi, atau yang lebih dikenal dengan Sisca Saras, kembali menyapa penggemar dengan single terbarunya yang berjudul Terbawa Suasana.

Ini bukan karya solo pertama Sisca, karena pada tahun 2022 ia sempat merilis EP perdananya berjudul Asa & Rasa yang berisi lima lagu, Terbawa Suasana menjadi karya pertama Sisca di bawah naungan label WeCord.

Single Terbawa Suasana bercerita tentang seseorang yang ingin merasakan jatuh cinta, namun merasa aneh dan tidak percaya ketika ada seseorang yang menyatakan cinta padanya. 

Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful
Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful

"Jadi, seperti ingin jatuh cinta tapi merasa tidak percaya kalau ada yang mencintainya," ungkap Sisca. 

Penyanyi yang telah mencintai musik sejak taman kanak-kanak ini menyampaikan bahwa lagu ini memiliki lirik yang lugas. Sisca sendiri mengaku langsung menyukai lagu ini sejak pertama kali mendengarnya dari Clara Riva, penulis lagu tersebut. 

"Aku suka banget lagu dengan lirik yang frontal dan to the point," kata Sisca. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/205/3069000/raim_laode-zW9L_large.jpg
Rilis Single Abangku, Raim Laode Beri Persembahan Spesial untuk sang Kakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067967/fanny_soegi-N6Zl_large.jpg
DCDC Pengadilan Musik akan Sidang Rebellion Rose dan Fanny Soegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067835/dean_desvi-r6bN_large.jpg
Kronologi Dean Desvi Alami Pelecehan Seksual di Dalam Mobil oleh Kru Lokasi Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067483/sarnanitha-kg1c_large.jpg
Influencer Sarnanitha Terancam Ditahan dalam Kasus Dugaan Spa Plus-Plus di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3066833/razman_arif_nasution-0JSH_large.jpg
Artis yang Pernah Dibela Pengacara Razman Nasution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066121/hana_saraswati-rFyR_large.jpg
Hana Saraswati Resmi Menikah dengan Justin Harijawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement