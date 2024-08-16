Comeback, Sisca Saras Hadirkan Single yang Jujur dan Playful

JAKARTA - Fransisca Saraswati Puspa Dewi, atau yang lebih dikenal dengan Sisca Saras, kembali menyapa penggemar dengan single terbarunya yang berjudul Terbawa Suasana.

Ini bukan karya solo pertama Sisca, karena pada tahun 2022 ia sempat merilis EP perdananya berjudul Asa & Rasa yang berisi lima lagu, Terbawa Suasana menjadi karya pertama Sisca di bawah naungan label WeCord.

Single Terbawa Suasana bercerita tentang seseorang yang ingin merasakan jatuh cinta, namun merasa aneh dan tidak percaya ketika ada seseorang yang menyatakan cinta padanya.

"Jadi, seperti ingin jatuh cinta tapi merasa tidak percaya kalau ada yang mencintainya," ungkap Sisca.

Penyanyi yang telah mencintai musik sejak taman kanak-kanak ini menyampaikan bahwa lagu ini memiliki lirik yang lugas. Sisca sendiri mengaku langsung menyukai lagu ini sejak pertama kali mendengarnya dari Clara Riva, penulis lagu tersebut.

"Aku suka banget lagu dengan lirik yang frontal dan to the point," kata Sisca.