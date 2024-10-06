Prilly Latuconsina Ungkap Status Hubungan dengan Dikta: Aku Perempuan, Nunggu Saja

JAKARTA - Prilly Latuconsina akhirnya buka suara tentang rumor kedekatannya dengan Pradikta Wicaksono. Keduanya diketahui mulai dekat ketika beradu akting dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis.

Prilly tak menampik memilki banyak kesamaan dengan mantan vokalis band Yovie & Nuno tersebut. “Ngobrol sama Mas Dikta itu nyambung, kami enggak pernah kehabisan topik pembicaraan,” katanya dalam podcast YouTube MAIA ALELDULTV, pada 6 Oktober 2024.

Tak sekadar obrolan yang nyambung, Prilly Latuconsina juga mengaku, memiliki perspektif tentang hidup yang sama dengan Dikta. Hal ini yang membuat Dikta masuk dalam kriteria pria idaman sang aktris.

“Aku enggak punya tipe cowok ideal sebenarnya. Bagi aku, laki-laki yang ideal itu berarti memiliki perspektif hidup yang sama dan tentunya bisa menyesuaikan diri dengan pasangan,” ujarnya menambahkan.

Kriteria lain dari pria idaman Prilly Latuconsina adalah sosok yang mau mengerti semua kesibukan dan tanggung jawabnya di luar rumah. Sehingga tidak menjadikan pencapaian Prilly sebagai sebuah beban.