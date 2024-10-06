Lesti Kejora Bersyukur Konser Perdana Lancar, Rizky Billar Lebih Gugup dan Tak Bisa Tidur

Lesti Kejora bersyukur konser perdana lancar, Rizky Billar sampai tidak bisa tidur. (Foto: Instagram Lesti Kejora)

JAKARTA - Penyanyi Lesti Kejora sukses menggelar konser tunggal perdana bertajuk “Sang Kejora: Jejak Langkah 1 Dekade”. Konser tersebut berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024). Lesti mengucapkan syukur karena konsernya berjalan lancar.

"MasyaAllah tabarakallah Alhamdulillah berjalan dan lancar nya konser," tulis Lesti Kejora di Instagram story @lestikejora, Minggu (6/10/2024).

Tak lupa, dalam momen konser tersebut, ada peran besar dari sang suami, Rizky Billar. Bahkan, Rizky Billar disebut-sebut lebih gugup hingga tidak bisa tidur.

"Semalam ada support sistem beliau yang jauh lebih deg-degan sampe gak bisa tidur," tulis Lesti Kejora.

Lesti Kejora juga merasa bangga dan bersyukur memiliki pasangan seperti Rizky Billar. Sang suami yang berprofesi sebagai aktor itu selalu memberikan dukungan untuk Lesti dalam berkarya.