Lesti Menangis saat Tutup Konser dengan Lagu Kejora, Endang Mulyana Jadi Sosok Istimewa

JAKARTA – Lesti Kejora sukses menggelar konser tunggal perdananya yang bertajuk 'Sang Kejora: Jejak Langkah 1 Dekade' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Mimpi Lesti untuk memiliki konser sendiri akhirnya terwujud, menciptakan momen emosional yang mendalam. Puncak haru terjadi ketika Lesti menutup konser dengan membawakan lagu 'Kejora’.

Konser ini sekaligus menandai satu dekade perjalanan karier Lesti Kejora sejak muncul di belantika musik Tanah Air di usianya yang masih 14 tahun. Sesuai tema yang diusung, Lesti membawakan lagu yang menemani setiap langkahnya menapaki karier di industri musik Indonesia selama 10 tahun ini, termasuk saat dirinya mengikuti audisi ajang pencarian bakat.

Lesti Kejora membuka penampilannya dengan suguhan yang istimewa. Tak langsung mengajak penonton bergoyang, Lesti yang mengenakan kebaya dan hijab berwarna hijau, dilengkapi dengan kembang goyang di kepalanya, menggetarkan seisi Tennis Indoor Senayan dengan nyinden yang diiringi musik tanah kelahirannya, Sunda.

Suasana syahdu yang tercipta saat Lesti nyinden berubah ceria ketika dia mendadak tampil dengan jaipongan. Meskipun sedang hamil, Lesti tetap luwes meliuk-liukan tubuhnya dengan selendang merah yang dikenakannya, sambil menyanyikan lagu 'Mojang Priangan'. Penonton pun langsung heboh menyaksikan penampilannya yang enerjik dan memukau.

Abang L bercita-cita miliki suara merdu seperti ibunya. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

Dari tanah Sunda, Lesti mengajak penonton beralih ke tanah Melayu dengan alunan mendayu-dayu lewat lagu 'Zapin Melayu' miliknya. Penampilannya dilanjutkan dengan lagu-lagu hits seperti 'Egois,' 'Insan Biasa,' dan 'Angin,' yang mengundang penonton untuk bernyanyi dan bergoyang bersama tanpa perlu dikomando.

Lesti sesekali tampil dengan jenaka, menyapa penonton dalam bahasa Sunda. Penonton tidak hanya terhibur oleh suara emasnya, tetapi juga oleh aksi panggungnya yang atraktif dan celetukan-celetukan lucu yang memancing gelak tawa. Tak lupa, Lesti menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan yang terus mengalir, membawanya hingga merayakan 10 tahun berkecimpung di industri musik Tanah Air.

"Selamat malam Tennis Indoor. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan. Terima kasih Lesti Lovers yang dari tahun 2014 sampai detik ini selalu mendukung dan mendoakan. Alhamdulillah ini semua berkat doa dan dukungan kalian semua," ujar Lesti, menyapa penonton.

Tak tampil sendiri, Lesti berkolaborasi dengan tiga penyanyi pria ternama, yaitu Nassar, Pasha Ungu, dan Judika. Sesi duet dibuka dengan penampilan yang bikin merinding, di mana Lesti dan Judika membawakan lagu 'Bukan Karena Tak Cinta' dengan nada tinggi yang menggelegar, sesuai dengan ciri khas masing-masing.