HOME CELEBRITY TV SCOOP

Stage Audition Terakhir Amazing Dance Indonesia Bikin Judges Merinding

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |13:16 WIB
Stage Audition Terakhir Amazing Dance Indonesia Bikin Judges Merinding
Stage Audition Terakhir Amazing Dance Indonesia Bikin Judges Merinding. (Foto: MNC Media)
PANGGUNG Amazing Dance Indonesia yang digelar pada 2 Oktober 2024 menjadi episode terakhir Stage Audition. Karena pekan depan, 22 grup yang terpilih akan berkompetisi memperebutkan posisi hot seat.

Penutupan Stage Audition dipenuhi aksi panggung luar biasa peserta yang membuat juri dan penonton terkesima. Celebrity judge, Ivan Gunawan sampai terharu melihat peserta mengawinkan budaya dalam tarian.

Denada tak bisa menahan air mata saat menonton tarian daerah asalnya dibawakan para peserta, sementara Maia Estianty memuji aransemen dan kreativitas tiap-tiap grup. 

Grup Wani Ta asal Yogyakarta sukses menghadirkan nuansa mistis lewat tarian ‘Badarawuhi’ dengan atribut selendang hijaunya. Penampilan mereka membuat Denada terharu karena terkenang daerah asalnya, Banyuwangi.

Sementara Bunda Maia memuji kemampuan Wani Ta mengaransemen musik dan vokal mereka. Lain lagi dengan DWP Dance Crew yang menghadirkan konsep film horor IT bersama dua badut Pennywise, mantel kuning, dan mantel kuning.

