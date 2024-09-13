5 Grup yang Lolos Babak Stage Audition Amazing Dance Indonesia Episode 2

JAKARTA - Episode 2 Amazing Dance Indonesia yang tayang pada 11 September silam hadir penuh kejutan. Beberapa grup sukses memikat hati para judges dan penonton dengan pertunjukan memukau dan konsep unik.

Berikut lima grup yang lolos babak Stage Audition Amazing Dance Indonesia dari episode 2:

1.IGNITE

Dengan konsep Revolt Children, Ignite sukses membuat panggung Amazing Dance Indonesia lebih hidup. Louis membuka penampilannya dengan berdiri di atas meja dan mengajak penari lain untuk memberontak. Menariknya lagi, Ignite memasukkan tari Saman dalam tarian Barat yang menjadi ciri khas mereka. Hal itu membuat Miss Gigi jatuh cinta dengan penampilan mereka. Meski belum sempurna, namun energi mereka mampu membuat Bunda Maia dan Denada memberikan ‘Yes’.

2.D'BRONISTH FAMZ

Grup tari asal Malang ini tampil dengan mengusung konsep Spirit of Ken Arok yang memadukan tari tradisional dan hip-hop. Kostum tradisional dan akrobat yang mereka tampilkan juga menuai standing ovation dari semua Judges. Tak hanya itu, Expert Judge Reza Muhammad bahkan sampai menantikan penampilan mereka berikutnya.

3.WEST JV

Mengusung konsep Army of Dance, West JV menampilkan energi, koreografi, dan elemen sulap yang ciamik. Penampilan mereka bahkan sukses membuat Jirayut yang menjadi bintang tamu dalam ajang itu terpesona dan mencontohkan gerakan grup tari asal Bandung itu hingga celananya sobek. Dengan tiga Yes di tangan, Ivan Gunawan mengklaim West JV salah satu grup terbaik malam itu.

4.JOYBOY

Grup tari asal Jakarta mengusung konsep Healthy Grandpa dalam penampilan mereka. Menariknya, masing-masing anggota Joyboy tampil menyerupai kakek-kakek dengan semangat luar biasa. Mereka menampilkan gaya freestyle basket hingga adegan di ring smackdown. Maia, Ivan Gunawan, dan Arinto mengapresiasi penampilan Joyboy dengan memberikan standing ovation. Mereka kemudian sukses meraih tiga Yes dari Judges.

5.DARK BLUE DANCER

Grup dance yang melaju ke babak selanjutnya adalah Dark Blue Dancer yang menampilkan konsep Perjalanan Dua Dunia. Menariknya, grup asal Yogyakarta itu mengadaptasi kisah Bersatunya Sun Go Kong dan Hanoman dalam tarian mereka.

Tarian ciamik mereka sukses membuat Denada dan Arinto jatuh cinta. Dengan tiga Yes, Dark Blue Dancer berjanji akan menampilkan konsep lebih menarik pada babak selanjutnya.

Masih ada 21 tim lain yang akan tampil di Stage Audition Amazing Dance Indonesia di GTV, setiap Rabu, pukul 20.00 WIB.