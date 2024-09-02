Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih Yes ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:05 WIB
Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih <i>Yes</i> ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV
Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih 'Yes' ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan dipercaya menjadi salah satu selebriti judges dalam program baru GTV, Amazing Dance Indonesia. Tayang perdana pada Rabu, 4 September 2024, Igun mengaku akan menjadi juri yang pelit memberikan Yes pada peserta.

Dalam jumpa persnya di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (2/9/2024), Ivan Gunawan mengaku antusias dalam menilai 35 grup tari dari berbagai daerah. Dia pun sering meneteskan air mata bentuk keharuannya melihat talenta anak muda yang luar biasa.

Amazing Dance Indonesia
Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih 'Yes' ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Amazing Dance Indonesia ini program yang menurut aku usainya sangat luas ya, kita sangat bisa melihat sesuatu keindahan dari nuansa modern dan tradisional. Saya bisa dapat tontonan gratis, yang spektakuler di panggung semegah ini, buat saya GTV ini selalu memikirkan tontonan yang begitu menarik," kata Ivan Gunawan.

Kendati demikian, Igun sapaan akrab Ivan Gunawan, mengaku cukup ketat dalam memberikan penilaian kepada para kontestan. Dia bahkan sampai dicap sebagai salah satu juri yang pelit memberikan "Yes" kepada para peserta.

"Pelit dong, karena kan hidup ini berkompetisi ya, kalau benar-benar di hati saya srek, jadi terkadang tetap kekeh apa yang saya anggap baik atau tidak," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083042/sakti_manca-9HW7_large.jpg
Tampil Magis, Sakti Manca Sukses Jadi Juara Amazing Dance Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083032/sakti_manca-7N8f_large.jpg
Sakti Manca dari Bali Raih Hadiah Rp150 Juta di Amazing Dance Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083028/sakti_manca-5IT3_large.jpg
Juara Amazing Dance Indonesia, Sakti Manca Banjir Pujian dari Denada dan Vidi Aldiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3083013/sakti_manca-3q1w_large.jpg
Sakti Manca dari Bali Juara Amazing Dance Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/598/3082996/irfan_hakim-xZ1R_large.jpg
Irfan Hakim Beri Kejutan di Grand Final Amazing Dance Indonesia, Unjuk Kebolehan Tari Jaipongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/598/3074296/amazing_dance_indonesia-jRul_large.jpg
M4Y dan GW Dance Project Lolos Eliminasi Amazing Dance Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement