Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih Yes ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV

JAKARTA - Ivan Gunawan dipercaya menjadi salah satu selebriti judges dalam program baru GTV, Amazing Dance Indonesia. Tayang perdana pada Rabu, 4 September 2024, Igun mengaku akan menjadi juri yang pelit memberikan Yes pada peserta.



Dalam jumpa persnya di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (2/9/2024), Ivan Gunawan mengaku antusias dalam menilai 35 grup tari dari berbagai daerah. Dia pun sering meneteskan air mata bentuk keharuannya melihat talenta anak muda yang luar biasa.

Ivan Gunawan Mengaku akan Pelit Kasih 'Yes' ke Kontestan Amazing Dance Indonesia GTV (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



"Amazing Dance Indonesia ini program yang menurut aku usainya sangat luas ya, kita sangat bisa melihat sesuatu keindahan dari nuansa modern dan tradisional. Saya bisa dapat tontonan gratis, yang spektakuler di panggung semegah ini, buat saya GTV ini selalu memikirkan tontonan yang begitu menarik," kata Ivan Gunawan.



Kendati demikian, Igun sapaan akrab Ivan Gunawan, mengaku cukup ketat dalam memberikan penilaian kepada para kontestan. Dia bahkan sampai dicap sebagai salah satu juri yang pelit memberikan "Yes" kepada para peserta.



"Pelit dong, karena kan hidup ini berkompetisi ya, kalau benar-benar di hati saya srek, jadi terkadang tetap kekeh apa yang saya anggap baik atau tidak," katanya.