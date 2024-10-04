Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Jadi Tersangka, Vadel Badjideh Langsung Joget TikTok Usai Diperiksa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |22:13 WIB
Tak Jadi Tersangka, Vadel Badjideh Langsung Joget TikTok Usai Diperiksa
Vadel Badjideh
JAKARTA - Vadel Badjideh melakukan selebrasi joget TikTok usai diperiksa buntut laporan Nikita Mirzani terkait dugaan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (4/10/2024).

Selebrasi tersebut disinyalir bentuk dari kelegaannya lantaran tak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Aksi Vadel pun menjadi sorotan awak media yang mengawal pemeriksaannya hari ini.

Tak Jadi Tersangka, Vadel Badjideh Joget TikTok Usai Diperiksa
Tak Jadi Tersangka, Vadel Badjideh Joget TikTok Usai Diperiksa

"Mungkin gue bakal kasih hiburan saja buat kalian yang sudah nunggu lama gue," ujar Vadel Badjideh kemudian joget bareng kakaknya, Bintang Bajideh.

Sebelumnya, Vadel menegaskan jika tudingan Nikita Mirzani merupakan fitnah tak berdasar. Oleh karena itu, dia pun optimis lolol dari laporan sang aktris.

"Kalau yang gue tangkap ya kan banyak ya, banyak banget, itu semuanya gue aja sampai pusing karena gue menjawabnya juga harus tenang, benar, harus lurus, harus fakta sesuai fakta gue dan yang gue tangkap dari semua itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua," ucapnya.

Dalam pemeriksaan perdananya, Vadel digeruduk 33 pertanyaan oleh penyidik seputar dugaan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan.

Dia pun bersyukur bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan lancar.

"Alhamdulillah gue bisa menjawab lurus-lurus semua, lancar-lancar semua, aduh gue gerogi nih kalian pada ngerekam gue kayak gini," katanya.

Vadel juga menyampaikan pesan khusus untuk Laura Meizani Mawardi yang masih menjalani perawatan di rumah aman. Dia juga berjanji akan terus menanti Laura hingga perawatannya usai.

"Buat Lolly, gue selalu ada di sini, gue nggak kemana-mana, kita bakal bertemu lagi," kata Vadel Badjideh.

 

