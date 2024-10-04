Sabai Morscheck Minta Dihamili di Ultah Ke-36, Ringgo Agus Rahman Masih Pikir-Pikir

JAKARTA - Sabai Morscheck merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada Kamis, 3 Oktober 2024. Menjelang hari spesialnya, Sabai membuat permintaan unik kepada suaminya, Ringgo Agus Rahman, ia ingin dihamili lagi, alias menambah anak.

Momen lucu ini dibagikan oleh Ringgo melalui akun Instagram pribadinya. Ketika ditemui di kesempatan lain, Ringgo mengaku bingung harus memberikan hadiah apa kepada istrinya. Ketika ditanya apakah mungkin hadiah ulang tahunnya adalah seorang anak, Ringgo hanya tertawa dan menyebut itu sebagai "kado yang mahal."

"Mahal, ya, itu," ujar Ringgo sambil tertawa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Bintang film Keluarga Cemara itu menjelaskan bahwa jika mereka memang berencana menambah anak, sebaiknya dilakukan segera. Mengingat usia Sabai yang sudah mendekati 40 tahun, ini adalah waktu yang tepat jika ingin memiliki anak lagi.

"Karena istri sadar di usianya yang sekarang, ini adalah momen di mana kalau mau punya anak lagi, sebaiknya sekarang, karena kondisinya masih prima," jelas Ringgo.

Meski tidak keberatan dengan ide menambah anak, Ringgo masih mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat keputusan tersebut. Oleh karena itu, untuk ulang tahun kali ini, ia memutuskan untuk memberi Sabai sebuah hadiah berupa barang.

"Kita lihat nanti. Kalau hadiahnya anak, itu hadiah yang luar biasa mahal. Jadi, cari barang aja dulu," canda Ringgo.

Sebelumnya, dalam video yang diunggah Ringgo di Instagram, Sabai terlihat berseloroh meminta anak lagi. "Hamili aku, hamili aku, hamili aku," kata Sabai dengan nada bercanda.

Ringgo yang heran kemudian bertanya, "Beneran nih? Serius mau punya anak cewek?"